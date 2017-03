James, el asistidor (opinión)

Tal vez es porque fue el goleador del Mundial de Brasil o por los 100 goles que lleva en su carrera, pero cuando juega James esperamos que anote gol, y ojalá uno de fantasía. Quizá es la mejor forma de legitimarse en el Real Madrid para pelear la titularidad. Pero James no solo hace goles, es además quien los anticipa: un asistidor de mucho peso en las anotaciones del Madrid.



En esta temporada, en todas las competencias, James lleva 12 pases de gol, los mismos de Kroos, siendo ellos los mejores asistidores del Madrid. Solo que Kroos juega casi siempre y James juega poco, de hecho, menos de la mitad que el alemán: 1.277 minutos contra 2.810, según cifras de As. Y además, James hace goles...

Pero la asistencia carece de la misma importancia del gol. La gente que no ve los partidos de James no pregunta cuántas asistencias hizo; pregunta si anotó. Y si no lo hizo, quizá se lleven la idea de que no jugó bien, aunque lo haya hecho. El sábado pasado, contra Eibar, James anotó y asistió. Tuvo un buen partido. Pero si no hubiera hecho gol, quizá su actuación no habría sido buena, sino regular.



Jorge Valdano, exjugador y ex-DT, escribió en un libro reciente: “Si los hinchas esperan que James marque un golazo por partido, van a terminar echándole la culpa al jugador por no cumplir las fantasías que ellos crearon”. Cuando James no anota, queda un inevitable sinsabor.



Debe ser que nos malacostumbró. Pero de James también podemos esperar una asistencia fantástica. Ese es su otro gran argumento para reclamar titularidad.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

90 minutos