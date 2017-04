Otra vez el arbitraje de Arrieta... (opinión)

Cuando un futbolista simula y engaña, hay sanción. Cuando las barras se visten para la guerra y siembran terror, hay sanción. Si un técnico se sale de casillas con una declaración impertinente, hay sanción... El fútbol, tan pasional, está hecho de sanciones para autorregularse. Los árbitros no escapan a ellas, no deberían. Árbitro que incide, que se equivoca, debe recibir castigo. Y, como en todo lo anterior, la reincidencia se debe castigar con rigor.

El pasado sábado, el juez Ulises Arrieta cometió errores garrafales en el partido Equidad vs. Cali. Fue una cadena de fallas, para un equipo y para el otro: un penalti mal sancionado a favor del Cali, expulsiones exageradas, un jugador perdonado de la tarjeta roja en cada equipo y, en general, un partido que manejó con afán de protagonismo y autoridad, y que terminó en polémica.



Un mal arbitraje, escandaloso como este, también daña el fútbol, como las barras violentas, como los jugadores que engañan, como las declaraciones iracundas de un DT... Un mal arbitraje genera violencia, desconfianza, zozobra. Más cuando hay antecedentes. Hace dos años Arrieta convalidó un gol con la mano a Marco Lazaga, en el partido Cúcuta vs. Quindío por el ascenso. Una infamia. Pagó. Volvió, tenía derecho. Pero este nuevo escándalo lo deja mal parado. Debe ser sancionado nuevamente por la Comisión Arbitral –la Dimayor no designa ni sanciona árbitros–. En el fútbol el que se equivoca paga, como los futbolistas que engañan y les sancionan con 2 semanas y multa de 40 millones.



Un fallo arbitral es normal, pero si perjudica e incide en el resultado y es reiterativo, el juez debe recibir un castigo ejemplar. Árbitros que persisten en semejantes fallas, con semejantes antecedentes, no deberían pitar más.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET