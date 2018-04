‘Tengo bronca porque merecimos el empate’: Almirón

Jorge Almirón estaba disgustado, porque su equipo, Atlético Nacional, pudo traerse de La Paz un empate, pero salió perdedor, 1-0, con Bolívar, por el grupo B de la Copa Libertadores.

“Tengo bronca porque merecimos el empate, pero uno no concreta las opciones y no se puede hablar de merecimientos”, dijo el DT de Nacional.



Almirón le restó importancia a que Reinaldo Lenis erró el tiro penalti en el final del compromiso, lo que le hubiera dado el punto al club colombiano.



“Son circunstancias del partido, hablo de que en el fútbol no hay nada escrito, perdimos, erramos opciones de gol y sometimos al rival, pero no marcamos”, señaló Almirón.



Y agregó: “Todo se junta, porque sometimos a Bolívar, jugamos bien, creamos ocasiones de marcar, pero nos vamos perdedores. Superamos una línea defensiva muy cerrada”.



