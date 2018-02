Así fue la elección de Jesurún, Pastrana y Pineda

La Dimayor (la rama profesional del fútbol colombiano) eligió, ayer, a Ramón Jesurún, César Pastrana y Jaime Pineda como sus representantes en el comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol (Colfútbol).

Así terminó una agitada campaña política que dejó a Jesurún fortalecido y vencedor: se da por hecho que en agosto será ratificado como presidente de la Federación.



Los movimientos políticos por la presidencia de Colfútbol, y también de la Dimayor, habían comenzado meses antes y se resolvieron en las 48 horas previas a la asamblea.



Según supo EL TIEMPO, el lunes pasado hubo una reunión en la casa de un directivo en Bogotá a la que asistieron Jesurún y algunos presidentes de equipos, entre ellos Pastrana, de Santa Fe, a quien le respetaron su aspiración, pero le hicieron un llamado a la unidad y lo comprometieron a respaldar la presidencia de Jesurún.



Pastrana estaba en campaña para llegar al comité federativo desde finales del año pasado y, finalmente, no tuvo todos los votos que sus allegados aseguraban tener en una supuesta mayoría integrada por equipos chicos de la A y varios de la B.



Noche de martes 13

Pero la lucha no solamente fue por los cupos del comité ejecutivo, que, hasta agosto, ocuparán Alejandro Hernández y Jesualdo Morelli. También hubo un movimiento contra el presidente de la Dimayor, Jorge Fernando Perdomo, que por su cargo tiene asiento en Colfútbol.



Algunos de los dirigentes que encabezaban ese motín fueron José Augusto Cadena, presidente del Cúcuta Deportivo; César Guzmán, máximo accionista de Patriotas, y Rodrigo Rendón, del Real Cartagena. Algunas fuentes aseguran que también estuvo Eduardo Méndez, del Magdalena.



Horas antes de la asamblea, se reunieron en el Hotel Parque 97 de Bogotá, decididos a sacar a Perdomo, al punto que pusieron a rodar un nombre para su reemplazo: María del Pilar Abella, actual secretaria general de la Dimayor.



A esa reunión llegó Jesurún, que resultó clave para despejar el panorama. Sobre esto hay dos versiones: una, que Jesurún manejó el tema con “sentido común, espíritu conciliador y cautela; hizo un llamado a la cordura y pidió solucionar las diferencias exponiendo los reclamos y buscando las soluciones por parte de Perdomo”, como reveló un informante.



Lo otra versión, contada por un par de directivos, es que fue una jugada política en la que los equipos buscaron la caída de Perdomo para que Jesurún, a quien respaldaban, “le salvara el pellejo” a cambio de escoger a los otros dos representantes. Y así fue como presentó a Pastrana y Pineda ante la asamblea que los eligió.



“Jesurún es inteligente y sabiendo que Pastrana y Pineda tenían unos apoyos importantes, pues los nombró a ellos: no es lógico gobernar sin el respaldo de los clubes. Pero esa revuelta tuvo consecuencias. A Perdomo le hicieron retirar tres puntos del orden del día que tenía para la asamblea, con los que quería hacer una reforma de estatutos para igualar el periodo del presidente de la Dimayor (de libre nombramiento y remoción) con el de la Federación. ¡Se quería atornillar por 12 años en el puesto! Además, quería reglamentar la venta de publicidad en las camisetas, lo que muchos no ven bien. Ese fue otro precio que pagó”, dijo uno de los directivos consultados.



¿Cómo llegó Pineda?

El llamado ‘G-8’, en el que se cuentan clubes como América, Cali, Nacional, Medellín, Millonarios, Junior, Tolima y Once Caldas (y que dicen terminó siendo G-10 o G-12), buscaron su candidato. Pensaron primero en el máximo accionista del Once, Jaime Pineda, quien inicialmente declinó el ofrecimiento.



Luego se fijaron en Gustavo Serpa, accionista de Millonarios, pero también rechazó la propuesta, pues otros clubes no se sentían representados y, además, porque sostuvieron que con Pastrana quedarían dos representantes de equipos de Bogotá. Así las cosas, el G-8 volvió al antioqueño Pineda, a quien finalmente convencieron.



Redacción deportes