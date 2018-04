La colombiana Sara López, por el oro en Copa Mundo de arquería

La colombiana Sara López se ha clasificado para su quinta final consecutiva de la Copa del Mundo de tiro con arco de Shanghái, prueba que este año inaugura la temporada, y se enfrentará por el título de arco compuesto con la taiwanesa Chen Yi-Hsuan.

López, número dos del ránking mundial de esta modalidad no olímpica, solo disputará este año dos pruebas de la Copa del Mundo y una victoria en Shanghái le daría una plaza directa en la final.



"Por ello intentaré hacerlo lo mejor posible, sonreír mucho y disfrutar de la competición", declaró la arquera de Pereira nada más superar este jueves en semifinales a la surcoreana So Chaewon, quinta cabeza de serie.



Sara López comenzó su andadura en China de forma insegura, con un vigésimo cuarto puesto en la ronda de clasificación que determina los emparejamientos.



"Aunque realmente tiré mal en la clasificación, tomé esos malos disparos para trabajar sobre ellos con mi entrenador y tener una buena actitud en las eliminatorias", expresó.



El martes se impuso a la vietnamita Le Phuong Thao por 144-143 y hoy a la danesa Tanja Jensen, novena cabeza de serie, por 146-145, a la francesa Sophie Dodemont por 147-141, a la española Andrea Marcos en cuartos de final tras un desempate (habían igualado a 146) y luego, ya en semifinales, a So Chaewan por 144-143.



López, de 22 años, recuperará el número uno mundial de arco compuesto si se impone en Shanghái. La actual líder de la clasificación, la danesa Sarah Sonnichsen, cayó en tercera ronda ante Chen, la rival de Sara López en la final.



La también colombiana Alejandra Usquiano se deshizo en partido de tercera ronda de la turca Gizem Elmaagacli (144-143), pero acabó luego su camino ante la taiwanesa Chen Yi-Hsuan por 147-146.



Hasta cuartos de final llegó la mexicana Linda Ochoa, que venció en el desempate de la tercera a la surcoreana Song Yun Soo (141-141), dominó en la cuarta a la vietnamita Huyen Le Ngoc por 144-137 y finalmente perdió por 144-142 con So Chaewon en la lucha por tener opción de medalla.



Se quedó en la tercera eliminatoria en esta jornada la mexicana Andrea Becerra (136-136 con la vietnamita Huyen, pero perdió el desempate).



Rusia y Taiwán se enfrentarán por la victoria en equipos femeninos, India y Holanda tirarán por el bronce. La final masculina la disputarán el italiano Federico Pagnoni y el surcoreano Kim Jongho. Llegó hasta cuartos de final el salvadoreño Roberto Hernández, que se impuso hoy en la tercera ronda al mexicano Rodolfo González por 148-145 y en la cuarta al estadounidense Kristofer Schaff (149-147).



En los cuartos, cedió ante el holandés Mike Schloesser por 148-146. En tercera ronda se quedaron el colombiano Camilo Andrés Cardona (147-145 ante Kim) y los mexicanos Antonio Hidalgo (146-145 frente al francés Sebastien Peineau), Rodolfo González (ante Roberto Hernández) y Romeo Treviño (148-143 con el indio Abhishek Verma).



Por equipos, Estados Unidos y Corea del Sur se disputarán el oro, India y Francia el bronce. El viernes se decidirán los enfrentamientos por las medallas en la modalidad olímpica de arco recurvo.



EFE