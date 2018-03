Programación deportiva para este martes 27 de marzo

WIN SPORTS

6 p. m.: FÚTBOL - Liga colombiana: Cali vs. Tolima

8 p.m.: Santa Fe vs. Medellín

CANAL CARACOL

2 p.m: FÚTBOL- amistoso, Colombia vs. Australia



DIRECTV

613

10:30 a. m.: FÚTBOL - amistoso: Rusia vs. Francia

612

1:30 p. m.: FÚTBOL - amistoso: Alemania vs. Brasil

610

2:30 p. m.: FÚTBOL - amistoso: España vs. Argentina



ESPN 2

2 p. m.: FÚTBOL - amistoso, Inglaterra vs. Italia



ESPN 3

4 p. m.: TENIS - Miami Open