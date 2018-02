Programación deportiva para el viernes 16 de febrero

SEÑAL COLOMBIA

9:30 a. m.: CICLISMO - Vuelta a Andalucía (etapa 3)

ESPN

3 p. m.: FÚTBOL - FA Cup: Chelsea vs. Hull City



ESPN 3

3 p. m.: FÚTBOL - Liga de España: Girona vs. Leganés



FOX SPORTS

2:30 p. m.: FÚTBOL - Bundesliga: Hertha Berlín vs. Mainz



DIRECTV SPORTS CANAL 610

2:15 p. m.: FÚTBOL - Liga de Francia: Mónaco vs. Dijon



CANAL 613

2:45 p. m.: FÚTBOL - FA Cup: Leicester vs. Sheffield



TYC SPORTS

5 p. m.: FÚTBOL - Superliga argentina: Estudiantes vs. Unión



Redacción deportes