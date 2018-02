Patriotas le pasó por encima a Nacional, lo venció 3-1 

En una noche en la que Patriotas hizo una estupenda presentación con fútbol vistoso y deseos vehementes de buscar el arco rival, el equipo boyacense derrotó 3-1 a Atlético Nacional, que tuvo demasiados desaciertos en su parte posterior y con escaso poder en la zona ofensiva.

Una victoria, si se quiere contundente, con todos los méritos y todo el despliegue que mostró la plantilla orientada por el tunjano Diego Corredor, quien supo controlar a una escuadra visitante que todavía no muestra coherencia en su forma de jugar y que dejó en evidencia que aún se encuentra en proceso de ensamblaje.



Tan sólo a los 4 minutos, el partido tomó un giro inesperado luego de que se presentó el burdo agarrón del zaguero panameño Azmahar Ariano al espigado defensor Felipe Aguilar, que el árbitro sancionó con pena máxima. Dayron Moreno se hizo al balón que lo acomodó suave, colocado sobre el palo de la mano derecha de Diego Martínez, quien adivinó la trayectoria pero no alcanzó a evitar la celebración del 1-0.



A partir de ese momento, Patriotas asumió por completo el dominio de las acciones siendo Ómar Pérez el encargado de manejar los tiempos y los ritmos del cotejo. En los pies del creativo argentino el cuadro boyacense logró un significativo volumen ofensivo.



Es así como al minuto 8 se presentan dos tiros de esquina que cobró Pérez. En el primero Ariano logró con su parietal derecho acomodar un esférico que detuvo Vargas y en el segundo un balón que cabeceó al primer palo Nicolás Palacios y el balón se estrelló sobre la malla exterior del arco.



Siguió el asedio del local y al 15 es Diego Álvarez quien desacomodó a los dos defensores y logró un derechazo que llegó manso a las manos de Vargas. Cuatro minutos después, Pérez en cobro de tiro libre buscó a los centrales boyacenses que se van al ataque y en el rebote Álvarez remató una pelota que pegó en la parte lateral derecha del pórtico.



Nacional no encontró la forma de controlar los avances ofensivos de su rival, que tuvo la más clara opción de gol en un balón que sirvió desde la derecha Santiago Roa y Oswal Álvarez que se auto habilita con el pecho sacó un disparo que se fue arriba del travesaño.



El cuadro verdolaga tuvo la forma de hacer daño en una salida en contraataque del visitante, balón que robó en la salida Andrés Rentería quien tomó mal posicionada la línea defensiva y Moreno quien falló en el remate definitivo.



A los 41 el empate estuvo cerca en los pies de Iván Rivas, quien no logró conectar una asistencia de Pérez y enseguida ambos van por el remate de un balón que pasó cerca de los dos jugadores que quedaron solos ante el pórtico de Vargas.



A los 42 llegó el empate con Iván Rivas, quien tuvo la forma de recibir una asistencia de Pérez. El capitán se voleó en plena área y con derecha ubicó el balón al fondo de la piola.



La conclusión

Luego del descanso es Nacional el que se aproximó con peligro en una pared entre Rentería y Moreno que no lograron sortear con éxito. Antes del primer cuarto, el estratega argentino Jorge Almirón realizó variantes con los ingresos de Mcnelly Torres y de Rafael Delgado, con el fin de hacerse al manejo del útil y de ser más incisivos en el tercer cuarto del rectángulo.



Sin embargo, el conjunto del altiplano es ordenado, espera con calma en su campo sin refugiarse demasiado contra sus palos. Con los cambios el cuadro antioqueño ganó en tenencia del balón, pues Torres encontró en Ramírez y Hernández socios para resquebrajar la muralla.



El desequilibrio llegó al minuto 21 ST, en una acción en la que Mosquera asistió a Oswal Álvarez y este en una larga diagonal hacia afuera dejó sin poder de reacción a la zaga verdolaga y convierte una genial anotación.



Nacional buscó alguna reacción, pero no es contunde en su propuesta futbolística. Cabezazo de Ramírez que se fue en gotero y que estuvo cerca de bañar meta Martínez. El equipo tricolor se abroqueló por completo en su propio campo y espera con una línea de cinco en zona medular y deja a Mosquera para la sorpresa.



El último cuarto de hora fue del dominio de nacional que intentó por todos los medios conseguir el tanto del empate. En medio del desespero nacionalista se recurrió a los centros aéreos al área para buscar el golpe de cabeza de los espigados zagueros.



Cuando ya expiraba el tiempo de reposición, Mosquera en un letal y mortífero contraataque logró poner el gol para poner la pizarra 3-1. Golazo el del jugador tumaqueño que encontró totalmente desacomodada a los defensores siendo el más damnificado Felipe Aguilar, quien sufrió los rigores del quiebre y movimiento de cintura de Mosquera con el que puso el moño al marcador.



Síntesis

Patriotas: Diego Martínez (6); Santiago Roa (6), Jerson Malagón (6), Azmahar Ariano (5), Federico Arbeláez (5); Nicolás Palacios (6), Iván Rivas (7), Felipe Ávila (5),Ómar Pérez (7); Oswal Álvarez (7) y Diego Álvarez (5). D.T.: Diego Corredor.



Nacional: Christian Vargas (5); Helibelton Palacios (5), Felipe Aguilar (6), Alexis Henríquez (5), Christian Mafla (5); Diego Arias (6), Gonzalo Castellani (5), Aldo Ramírez (6), Vladimir Hernández (5); Andrés Rentería (5) y Dayro Moreno (5). D.T. Jorge Almirón.

Partido: Aceptable.

Goles en Patriotas: Iván Rivas (42 PT), Oswal Álvarez (21 ST) y Carlos Mosquera (47 ST).

Goles de Nacional: Dayro Moreno (5 PT, de penalti).

Cambios en Patriotas: Carlos Mosquera por Diego Álvarez (16 ST), Davinson Monsalve por Ómar Pérez (31 ST) y Jhon Velásquez por Oswal Álvarez (40 ST).

Cambios en Nacional: Mcnelly Torres (5) por Gonzalo Castellani (5 ST), Rafael Delgado (5) por Cristian Mafla (10 ST) y Jeison Lucumí por Dayro Moreno (31 ST).



Amonestados en Patriotas: Ariano Amazhar (4 PT), Nicolás Palacios (12 ST), Iván Rivas (19 ST), Oswal Álvarez (22 ST) y Diego Martínez (29 ST).

Amonestados en Nacional: Aldo Ramírez (36 PT) y Cristian Mafla (5 ST).



Figura: Óswal Álvarez (7).

Estadio: La Independencia.

Asistencia: 7.000 espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Carlos Ortega (7).



Ulises Ortega Acuña

Para El Tiempo