Pobre empate entre Pasto y Equidad

Deportivo Pasto y Equidad igualaron a cero goles en el Estado Libertad de la capital nariñense, en juego por la cuarta fecha de la Liga colombiana.

El compromiso no fue bueno, los dos equipos tuvieron pocas ocasiones de marcar, una de ellas la tuvo Víctor Aquino, para el local, pero el cabezazo no tuvo efectividad.



El juego se empezó a tornar muy disputado en la mitad del campo y fue pausado por la cantidad de faltas que cortaron el juego de balón. Sin más, la primera parte finalizó con pocas llegadas importantes a los arcos rivales.



Para el segundo tiempo, Edison Toloza intentó anotar en un tiro tiro libre, pero el portero de La Equidad envió el balón al tiro de esquina.



En el minuto 23 de la segunda parte Diego Valoyes remató de cabeza y anotó lo que sería el primer gol del partido para Equidad, pero el juez no validó el gol por fuera de lugar y el encuentro seguía igualado sin anotaciones.



Finalmente, al 40, Brayan Lucumí tuvo una importante llegada que le hubiera podido dar el gol al Deportivo Pasto, que empató en su casa con Equidad por el cierre de la fecha 4.



Síntesis

Deportivo Pasto: Ernesto Hernández (6); Gilberto García (6), Jonathan Lopera (6), Jimmy Valoyes (6) y Mauricio Casierra (6); Carlos Giraldo (6), Darío Rodríguez (7) Dhawilin Leudo (6), Michael Ortega (6), Edinson Toloza (6), Michael Ortega (6), y Víctor Aquino (7). DT: Flabio Torres



Equidad: Esteban Ruiz (6); John Alex Cano (6), Francisco Nájera (6), Jeider Riquett (6), Andrés Correa (7); Juan Alejandro Mahecha (6), Fabián Vargas (6); Walmer Pacheco (6), Stalin Motta (6), Mariano Vásquez (6); Luis Cabezas (6). D.T.: Luis Fernando Suárez.



Partido: regular

Cambios en Deportivo Pasto: Brayan Lucumi (6) por Edison Tolosa (13 ST), Giovanny Martínez por Dhawilin Leudo (25 ST), Ricardo Delgado por Michael Ortega 33 ST).

Cambios en Equidad: Diego Valoyes (6) por Mariano Vasquez (13 ST), Brayner de Alba por Juan Mahecha (32 ST), Hansel Zapata por Walmer Pacheco (36 ST)

Expulsados: no hubo.

Detalle: A pesar del aguacero, funcionó el drenaje de la cancha del estadio Libertad y se pudo jugar sin contratiempos.

Figura: Andrés Correa

Estadio: Libertad. Asistencia: 3.000 espectadores aproximadamente.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Bismarks Santiago (6).



Ramiro Rosero

Redacción Futbolred