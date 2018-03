‘Parece, pero el partido no fue fácil’: Macnelly Torres

Atlético Nacional va con paso firme en la Copa Libertadores, tras el contundente triunfo 4-0 sobre Delfín, en la Copa Libertadores, y Macnelly Torres fue una de las figuras del juego.

“El partido, por el resultado, pareció fácil, pero no fue así. Al comienzo tuvimos opciones de gol, pero no las concretamos y eso nos hizo entrar en desconfianza”, dijo Torres.



El capitán de Nacional contribuyó con el triunfo, con un disparo en la mitad del área que puso el 3-0 parcial.



“El gol de penalti nos dio tranquilidad y todo fue mejor. Independiente del rival lo tratamos con seriedad cada partido, porque lo que queremos es pasar a la siguiente ronda y eso solo nos lo dan los puntos que consigamos”, señaló Macnelly Torres.



Y agregó: “Nacional está bien. La meta es clasificar, hacer 6 puntos de 6 nos da una gran ventaja sobre el resto de los equipos. Pensando en eso vamos a seguir trabajando”.



Torres habló del próximo partido, de la visita de Nacional a La Paz el próximo 5 de abril, donde se enfrentará a Bolívar.



“Vamos a ir a La Paz en busca de un buen resultado. No será fácil, pero esa es nuestra meta”, aseguró.



El volante afirmó que poco a poco Nacional se adapta a lo que quiere el técnico, Jorge Almirón.

Van dos meses y es prematuro decir que estamos al ciento por ciento

“La fase del estilo de Almirón, pues hacen falta muchas cosas. Hay que trabajar para conseguir el excelente nivel, pero vamos bien en estos momentos”, acotó.



Macnelly dijo que cuando pase el tiempo, cuando se jueguen más partido se conocerá el verdadero Nacional.



“Hay que jugar más partidos para consolidar la idea y esperar sumar. Los complementos, los jugadores que han llegado nos han ayudado, se han acoplado bien, algunos más, porque vienen con procesos anteriores y los nuevos agarran la idea y lo expresan en la cancha”, puntualizó.



Almirón, por su parte, se sintió feliz por el triunfo, aunque dijo que no se bajarán los brazos.



"Después del primer gol tuvimos mejor posición en la cancha. El equipo debe aprender a resolver esos momentos complicados y eso es lo que hemos hecho", aseguró el Técnico.



Y agregó: "Lo que hay que hacer es intensificar el trabajo. Creo que este triunfo nos da confianza para seguir buscando la mejor forma".



Redacción deportes