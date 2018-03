‘Pagar 42 millones de dólares por James es mucho dinero’: Rummenigge

01 de marzo 2018 , 08:32 a.m.

Karlheinz Rummenigge, presidente del Consejo Directivo del Bayern Múnich, dijo en declaraciones a la televisión del club, que el colombiano James Rodríguez se ha convertido en un jugador muy importante para el equipo bávaro, pero que la opción de compra es muy cara.

"Se ha convertido en un jugador muy importante para nosotros, un jugador de gran condición técnica y un gran disparo a puerta", dijo Rummenigge.



James, que está en el Bayern cedido por el Real Madrid, ha participado en 12 goles en 25 partidos jugados. El Bayern tiene un contrato de cesión por dos temporadas y una opción de compra por 42 millones de euros.



"Es mucho dinero, pero hay que considerar las sumas demenciales que se están moviendo en el mercado", indicó a Rummenigge.



En todo caso, el dirigente declaró que el Bayern no hará todavía uso de la opción de

compra ya que esta no caduca y se puede recurrir a ella en la temporada siguiente.



"La opción no caduca", dijo Rummenigge. En caso de que se ejecutase la opción de compra, James se convertiría en el fichaje más caro de la historia del Bayern y de la Bundesliga. Es posible que parte de la decisión dependa de la opinión del entrenador que suceda en el banquillo bávaro a Jupp Heynckes.



Rummenigge dijo también que había sido "una buena idea" del exentrenador Carlo Ancelotti traer a James al Bayern.



EFE