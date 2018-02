Once Caldas asumió el liderato de la Liga, luego de golear 3-0 a Pasto

Once Caldas y Pasto, ambos precedidos de triunfos en la segunda fecha, se encontraron en el estadio Palogrande de Manizales con el deseo de sumar otra victoria en la Liga. El cafetero dio un golpe de autoridad al golear 3-0 a su contrincante.

El choque entre caldenses y nariñenses fue catalogado como una final, pues los dos luchan en la temporada 2018 por no descender, contexto exponente de un nivel exigente entre rivales directos.



Los primeros 14 minutos del partido fueron algo opacos, evidencia de dos equipos que querían evitar el gol en contra, símbolo de una propuesta táctica defensiva, sin embargo, la visita tuvo un leve descuido al minuto 15 del primer tiempo, el cual fue aprovechado por el local, que tras una jugada colectiva terminó con la primera celebración de Ray Vanegas vestido de ‘blanco’, quien de cabeza anidó el balón en el pórtico custodiado por Ernesto Hernández.



Luego de la anotación de Vanegas, el ‘volcánico’ adelantó sus líneas en procura de la paridad; si bien seguían las precauciones, la necesidad puso a los pastusos a comerse las uñas en un contragolpe, que logró controlar Hernández, después de un potente remate del venezolano Edder Farías.



La necesidad situó a la ‘fuerza tricolor’ contra la pared, a razón de una nueva equivocación de la zaga, que terminó con la segunda celebración de Vanegas, que introdujo la pelota entre las piernas de Hernández, movida que recordó a Freddy Rincón en el mundial de Italia 90, cuando el mediocampista dejó sin posibilidades a Bodo Illgner.



La segunda mitad certificó el difícil momento de la defensa pastusa, que volvió a ser vulnerada a los 30 segundos de haber iniciado el complemento, en una acción grosera del central Samuel Cáceres, que le permitió a Farías, en un cuerpo a cuerpo ganarle la pelota y al instante de quedar la esférica dividida en el aire, el delantero sin pensarlo no la dejó caer al césped y con un violento derechazo rompió la piola custodiada por Hernández.

Fue un partido bastante difícil por el orden y la contundencia del rival FACEBOOK

TWITTER



"Nosotros tuvimos la iniciativa, ellos esperaron y salieron en contragolpe y no supimos romper ese cerco de hombres en mitad de cancha”, dijo el técnico del Pasto, Flabio Torres.



Aunque la furia volcánica intentó lavarse la cara y mantuvo la pelota, su dinámica futbolística no rindió los frutos esperados.



“Nos deja mucha alegría y estamos contentos por el resultado, empezar la Liga así no era lo que pensábamos. Lo que visualizamos y trabajamos era lo que pasó. Pasto tuvo la pelota, nosotros el control del partido y lo aprovechamos”, comentó el entrenador del Once Caldas, Hubert Bodhert.



Los cafeteros suman 9 unidades en el campeonato colombiano, los mismos del Medellín, su inmediato perseguidor, al que le supera la casilla por la diferencia de gol.



Síntesis

Once Caldas: José Fernando Cuadrado (6); Yonni Hinestroza (6), Miguel Nazarit (6), Geisson Perea (6) y David Gómez (6); Mauricio Restrepo (6); Luis Sinisterra (7), Yesus Cabrera (7), Sergio López (6) y Ray Vanegas (8); Edder Farías (7). D.T.: Hubert Bodhert.



Pasto: Ernesto Hernández (4), Gilberto García (5), Samuel Cáceres (4), Jonathan Lopera (4) y Mauricio Casierra (3); Giovanny Martínez (5) y Carlos Giraldo (4); Darío Rodríguez (5), Michael Ortega (5) y Edinson Tolosa (5); Víctor Aquino (5). D.T: Flabio Torres.

Partido: Intenso.

Cambios en Once Caldas: Uvaldo Luna (6) por Luis Sinisterra (11 ST), Faber Cañaveral (SC) por Sergio López (30 ST) y César Amaya (SC) por Ray Vanegas (34 ST).



Cambios en Pasto: Carlos Rúa (6) por Giovanny Martínez (1 ST), Luis Arias (SC) por Edinson Tolosa (24 ST) y Brayan Lucumí (SC) por Mauricio Casierra (31 ST).



Goles de Once Caldas: Ray Vanegas (15 PT y 34 PT) y Edder Farías (1 ST).

Amonestados Once Caldas: Luis Sinisterra (11 PT), Sergio López (27 PT), Geisson Perea (27 PT), Miguel Nazarit (35 ST) y Mauricio Restrepo (41 ST).

Amonestados Pasto: Edinson Tolosa (44 PT) y Samuel Cáceres (10 ST).

Expulsados: No hubo.



Figura: Ray Vanegas (8).

Estadio: Palogrande.

Asistencia: no fue suministrada.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Gustavo Murillo (6).



Ramón Salazar

Manizales