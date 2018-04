Nairo y Urán se alejan del País Vasco, Roglic, con opción de ganar

Solo van dos etapas de la Vuelta al País Vasco, la contrarreloj de 19 km, llana, es este jueves, y el único final con alta montaña cerca de la meta, el sábado, cuando se acaba la carrera, pero lo que ha pasado sirve para decir que Nairo Quintana y Rigoberto Urán han perdido mucha opción de pelear al título y que el esloveno Primoz Roglic es el gran favorito.

Julian Alaphilippe demostró que en llegadas con picos cortos, descensos y repechos en el final no falla, ha ganado las dos fracciones, es el líder y este miércoles no tendrá pierde para seguir ahí.



El tema es que del jueves en adelante todo cambiará. Nairo no es que no esté fino, es que cumple un trabajo, ayudarle al líder del Movistar, Mikel Landa, que el primer día llegó con el colombiano de carambola, porque perdió la rueda, pero este martes, en la etapa de 166 km, con final en Bermeo, se recuperó y arribó con Alaphilippe, Roglic y Gorka Izagirre.



Una casilla atrás de Nairo, en la 12, está Urán, y ambos pierden 58 segundos, no es un tiempo considerable, pero por lo visto podrán aspirar a entrar dentro de los 5 mejores.

Rigoberto Urán, ciclista colombiano. Foto: Santiago Saldarriaga / El TIEMPO



Roglic es el que sale más fortalecido, pues de los primeros de la general es el que mejor va al reloj y mañana hay 19 kilómetros, etapa en la que es el gran favorito a ganar y a ponerse de líder, pues solo lo separan 8 segundos de Alaphilippe, y supera por 31 a Izagirre, que hace rato no tiene una buena jornada al reloj.



Landa se defiende en esos tramos, pero Roglic se sale del molde. El viernes no hay dónde sacar tiempo y el sábado, en el final, será la última opción de desbancarlo, pero será difícil, se defiende subiendo.



Este miércoles, etapa de 184 kilómetros.



Redacción deportes