Con gol del colombiano Borja, Palmeiras es más líder del grupo H

Palmeiras venció este martes con autoridad por 2-0 al Alianza Lima gracias a los goles del defensa Thiago Martins y del delantero colombiano Miguel Borja, en estado de gracia este año, y aumentó así su ventaja al frente del grupo H de la Copa Libertadores.

El equipo brasileño abrió la lata a los diez minutos en una jugada de estrategia que finalizó Martins y amplió su ventaja en el inicio de la segunda mitad con el tanto de Borja, que suma nueve en 13 encuentros en este 2018.



Borja ha terminado de explotar en la que es su segunda temporada en el conjunto paulista tras su discreto desempeño durante la pasada (10 goles en 43 partidos). El Alianza Lima, que suma un punto en estas dos jornadas, se mostró incapaz de llevar peligro al área rival y presentó una imagen muy pobre de cara a sus aspiraciones para clasificarse a los octavos de final.



Palmeiras, que lidera el grupo H con seis puntos con el triunfo de este martes más el cosechado en casa del Junior de Barranquilla, fue dueño y señor del partido ante los peruanos.



La solidez de Felipe Melo en la medular, la visión de Lucas Lima y la rapidez mental de Keno y Dudu cerca del área fueron indescifrables para Alianza, que ya se pudo marchar al descanso con un saco de goles.



A pesar del buen juego, los brasileños solo pudieron materializar en el primer tiempo un tanto, que llegó en jugada ensayada. Falta cobrada por Dudu, cabezazo al palo de Antonio Carlos y el rechace cayó justo en las botas de su compañero en la zaga, Thiago Martins, que solo tuvo empujarla para marcar su primer gol de la temporada.



Borja, en plena racha, dispuso de varias oportunidades para aumentar las diferencias, pero unas veces no llegó a rematar y otras se entretuvo demasiado. El premio a su persistencia llegaría después. Dudu continuó abriendo una autopista por las bandas y se cansó de poner centros al área ante la pasividad de la zaga de Alianza Lima, que apenas intimidó la meta defendida por Jaílson.



Solo el centrocampista Carlos Ascues se aventuró a pisar el campo del rival e hizo algo que parecía imposible: finalizar una jugada, aunque fuera en posición ilegal. Al final de la primera parte, solo un tiro al arco por parte de los dirigidos por el técnico uruguayo Pablo Bengoechea, que apenas alcanzaron el 33 por ciento de posesión del balón.



La charla del entrenador en el vestuario no tuvo los efectos de deseados y Alianza Lima encajó, a las primeras de cambio, un nuevo golpe, prácticamente definitivo, con la ayuda desafortunada de su arquero, Daniel Prieto. Keno avanzó por la izquierda, puso el balón en el área y, tras el error garrafal de Prieto, Borja, con la caña, encontró por fin la red.



"Me siento muy feliz por lo que está pasando, ahora tenemos que seguir trabajando", dijo Borja.

Alianza se desperezó ligeramente gracias a los dos cambios efectuados por Bengoechea, que dieron entrada al creativo Alejandro Hohberg y al extremo Kevin Quevedo, las dos únicas alegrías de la noche para la hinchada peruana. El primero casi recortó diferencias en un disparo que se marchó rozando el travesaño tras recibir un buen pase del propio Quevedo.



A falta de 15 minutos para el final, Borja y Lucas Lima salieron del campo para no desgastarles más de cara al partido de vuelta de la final del Campeonato Paulista, que jugarán el próximo domingo ante su eterno rival, el Corinthians. En los últimos minutos Palmeiras se relajó en exceso y Alianza Lima creció, pero ya fue demasiado tarde.



Síntesis

Palmeiras: Jaílson; Mayke, Antonio Carlos, Thiago Martins, Diogo Barbosa (m.81, Tchê Tchê); Moisés, Felipe Melo, Lucas Lima (m.74, Alejandro Guerra); Keno, Dudu y Miguel Borja (m.74, Deyverson). Entrenador: Roger Machado.



Alianza Lima: Daniel Prieto; José Cotrina, Gonzalo Godoy, Miguel Araújo, Francisco Duclós; Paulo Rinaldo Cruzado, Tomás Costa, Mario Velarde (m.56, Kevin Quevedo), Luis Ramírez; Carlos Ascues y Hober Gabriel Leyes (m.55, Alejandro Hohberg) Entrenador: Pablo Bengoechea.



Goles: 1-0, m.10: Thiago Martins. 2-0, m.46: Miguel Borja.

Árbitro: el venezolano José Argote amonestó a Duclós y Melo.

Incidencias: partido de la segunda jornada del grupo H de la Copa Libertadores jugado en el Allianz Parque de Sao Paulo ante 30.456 espectadores.



EFE