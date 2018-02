El amor todo lo cura, Russo está listo para volver a Millonarios

Miguel Ángel Russo tenía tantas ganas de volver a trabajar que ayer, cuando los jugadores de Millonarios se bajaron del avión tras la derrota frente al Medellín y llegaron a la sede deportiva para hacer trabajos de recuperación, el DT argentino ya los estaba esperando. Una corta charla fue el inicio de un nuevo comienzo para el entrenador que le dio al club la estrella 15.

Con toda seguridad, el entrenamiento de hoy de Millonarios, el primero del año con Russo al mando, será el más alegre de lo que va del 2018. Atrás quedaron las dos cirugías a las que se sometió para combatir un cáncer de próstata que hoy ya parece superado.



También, el susto por una infección que lo mantuvo recluido hasta el martes pasado en el hospital, donde no le permitía dirigir ninguno de los partidos de Millos en este 2018.

Ya Russo, en una entrevista con Caracol Radio, había mostrado su afán por volver pronto a la normalidad. “El cáncer que tenía ya no lo tengo más. Si yo me ocupo, no me preocupo, y el que me puede ayudar lo charlo, no reniego a nada; hay gente que reniega mucho, esto fue momentáneo”, declaró.



El plantel está con él. Sus compañeros del cuerpo técnico lo tienen muy presente. Hugo Ernesto Gottardi –amigo de Russo desde que jugaban juntos en el campeón argentino de 1982, Estudiantes de la Plata; compañero de cuerpo técnico en casi todas sus aventuras y escudero en la consecución de la estrella 15– se encargó de guiar a Millos para ganar la Superliga, frente a Nacional. El teléfono celular se convirtió en herramienta clave para no perder contacto con Russo. Y Gottardi, antes de cualquier otra cosa, le dedicó el título.



“Para vos, Miguel, que te recuperaste y vas a estar la semana que viene con nosotros. Todo esto es tuyo, esto lo armaste vos, imaginariamente estás dando la vuelta con nosotros”, dijo un emocionado Gottardi, mirando a la cámara como si tuviera al frente a Russo, en la transmisión del Canal RCN, en plena cancha del estadio Atanasio Girardot.



Russo está de vuelta. Y el destino quiso que otra vez, en su regreso, esté Nacional, ahora en la cuarta fecha de la Liga, el domingo en El Campín a las 8 de la noche, y muy seguramente con cancha llena, como cuando peleó la estrella en diciembre con el otro gran rival de Millos, Independiente Santa Fe.



Todos en Millos estuvieron pendientes de la recuperación de Russo, en un proceso que comenzó en septiembre del año pasado y que terminó fortaleciendo la unión del grupo. “Todos queremos ganar, tenemos hambre de triunfo. Esto es para el profe Miguel Ángel, que desde la clínica nos mandó las indicaciones, es un papá para nosotros”, aseguró Juan Guillermo Domínguez, uno de los experimentados del plantel, tras conseguir la Superliga.



Pero la solidaridad con Russo no llegó solamente de adentro hacia afuera, en Millonarios. Prácticamente todos los clubes del fútbol colombiano le enviaron apoyo a través de las redes sociales, y el primero en hacerlo fue Atlético Nacional, su rival del próximo domingo. Pero también hubo mensajes desde su país natal, Argentina, en especial de los clubes por los que pasó.



Como Estudiantes, cuyos jugadores sacaron una pancarta para saludarlo y apoyarlo. Como Rosario Central, que armó un emotivo video de su paso por el club. Como Vélez Sársfield, como Boca, al que le dio una Libertadores.



“Esto se cura con amor”, dijo Russo luego de volver de Argentina, tras sus dos cirugías, cuando agradeció a todos los que estuvieron pendientes de su recuperación. Russo está de vuelta; ya se encontró con sus dirigidos y ahora empieza a preparar todo: la Liga y la Libertadores, un viejo anhelo de Millonarios.



Redacción deportes