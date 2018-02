Definidos los equipos FUN Esteban Chaves – Bshop

Luego de un exigente y extenso proceso selectivo el equipo FUN Esteban Chaves – Bshop definió la nómina de integrantes que conformarán las categorías juvenil y prejuvenil.

Pedalistas de Santander, Boyacá, Nariño y Cundinamarca integran la escuadra bogotana.



El equipo juvenil lo conforman Jhonatan Bustamante, Kevin Brito, Carlos Estrada, Daniel Méndez, César Poveda, Juan Camilo Beltrán, Sergio Granados, Sebastián Celis y Óscar Téllez, los suplentes serán Nelson Sierra y David Forero.



Mientras que el prejuvenil lo integran Óscar Blanco, Edwin Vargas, Paulo Pantoja, Brayam Usaquén, Johan Porras, Carlos Dimate, David Abreo y David Granados, como suplentes están Jonatan Coronado y Dilan Castiblanco.



“Estamos muy contentos de poder llegar a este grupo final, este fue un proceso exigente, muy duro y en donde se puso a prueba la habilidad de los chicos, la capacidad de ir en contrarreloj, de escalar y en general todas las cualidades que debe tener un buen ciclista”, indicó Jairo Chaves, director del equipo.



Por su parte el técnico del equipo, Wilson Sandoval, aseguró que “este proceso me deja muy contento, el equipo tiene de todo, pasistas, contrarrelojistas, buenos escaladores ojalá hubiéramos podido conformar un equipo de 30 ciclistas porque tuvimos mucho talento”



Jonatan Coronado, ciclista santandereano de la categoría prejuvenil afirmó que “yo vine desde lejos con la idea de hacer las cosas bien, estar dentro del equipo es un gran paso para darse uno a conocer y llegar a las grandes competencias”.



Sebastián Celis, ciclista cundinamarqués y quien por tercera temporada integrará el equipo capitalino aseguró que “el proceso fue más duro y exigente, para mi es una buena oportunidad para seguir luchando por los títulos acá en Colombia en mi categoría y dar el salto a los equipos europeos”.



La presentación oficial del equipo se hará en un mes aproximadamente mientras tanto los integrantes del equipo empezarán su proceso de concentración y formación como equipo



El equipo FUN ESTEBAN CHAVES – BSHOP cuenta con el apoyo de GO CYCLING, SKODA, TORRALBA SPORT, GARMIN COLOMBIA, BODYTECH, TITANIUM y GOING



Con información de la oficina de prensa