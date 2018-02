Leones logró el primer punto en la Liga

Leones quiso aprovechar su localía y llegó varias veces al arco de Jaguares, no obstante, fue el elenco visitante fue quien estuvo más cerca de quedarse con los tres puntos en disputa, pero el juego se liquidó 0-0, primer punto que logra en primera división Leones.

Este encuentro dejó ver a un Leones que todavía necesita crecer más futbolísticamente y a un Jaguares ordenado y fuerte en su línea defensiva.



El que cumplió un papel destacado en el local fue el arquero Arled Cadavid, que en dos oportunidades evitó la caída de su arco; hasta con la cara evitó el tanto, tras un remate de Pablo Rojas.



Los que más insistieron en Leones fueron John Sánchez, Jeison Medina y Roger Lemus, pero a medida que se acercaban al arco de Wílder Mosquera sus intenciones se iban desvaneciendo.



Contrario a lo que hicieron Eder Steer, Darwin López y Pablo Rojas, que de no ser por el golero Cadavid estarían a esta hora celebrando los tres puntos.



En la próxima fecha, Leones visitará a Atlético Bucaramanga, el domingo a las 4:00 de la tarde. Jaguares, entretanto, abrirá en su estadio la cuarta jornada, el viernes a las 4:00 p.m., contra Deportes Tolima.



Síntesis

Leones: Arled Cadavid (6); Daniel Osorio (6), Juan Felipe Aguirre (6), Edisson Restrepo (6) y David Montoya (6); Felipe Jaramillo (6), Sebastián Gómez (5) y Roger Lemus (6), Jeison Medina (5), Wilmar Cruz (5) y John Sánchez (5).

DT: Juan Carlos Álvarez.



Jaguares: Wilder Mosquera (6); Juan Zuluaga (6), Ramón Córdoba (6), Wilmer Díaz (6) y Fabio Castillo (6); Juan Roa (6), Luis Córdoba (6), Darwin López (6), Juan José Mezú (6) y Pablo Rojas (6); Eder Steer Lara (6).

DT: José Rodríguez.



Partido: regular.

Cambios en Leones: Dayron Mosquera por Felipe Jaramillo (21 ST), Cristian Serna por Roger Lemus (21 ST) y Juan Ramírez por Jeison Medina (35 ST).



Cambios en Jaguares: Juan Villota (5) por Juan José Mezú (6 ST), Léiner Escalante por Eder Steer Lara (17 ST) y Alexander González por Luis Córdoba (31 ST).



Goles de Leones: no hubo.

Goles de Jaguares: no hubo.



Amonestados: Aguirre, Jaramillo, Ramírez (Leones); L. Córdoba, Steer, R. Córdoba, Zuluaga (Jaguares).

Expulsados: no hubo.

Detalle: Leones, con este resultado, sumó su primer punto en la máxima categoría del fútbol colombiano.



Figura: Arled Cadavid (6).

Estadio: Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí.

Asistencia: 2.500 espectadores.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Hervin Otero (7).



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Itagüí