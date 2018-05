‘Le regalamos dos goles al Madrid con errores claros’: Heynckes

El entrenador del Bayern Múnich resumió en partido en que su equipo cayó derrotado por 1-2 ante el Real Madrid diciendo que le habían regalado dos goles al equipo blanco y además no había podido aprovechar las ocasiones que tuvo.

"Le regalamos dos goles al Real Madrid con errores claros y tuvimos una serie de ocasiones que no aprovechamos. Con ello no es sorprendente que hayamos perdido", dijo Heynckes a la Segunda Cadena de la Televisión Alemana (ZDF).



Interrogado sobre las posibilidades que le quedan todavía a su equipo para llegar a la final, Heynckes recordó que todavía tiene el partido de vuelta y que en Madrid su equipo no tiene "nada que perder".



Sobre las lesiones de Arjen Robben y Jerome Boateng Heynckes señaló que cuando "dos jugadores tan importantes piden el cambio es que es grave. Hay que esperar los resultados de los exámenes mañana (jueves) para decir algo más".



"En la vuelta deberemos crear de nuevo ocasiones y marcar goles. En Liga de Campeones hay dos partidos y es al final del segundo cuando se hace balance", se esperanzó. "Evidentemente el Real Madrid tiene una gran ventaja pero creo que no merecimos perder esta noche, que debimos ganar, y eso me hace ser optimista para la vuelta", recalcó.



