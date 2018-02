Laura Gómez no entró a la final de Mass Start en Olímpicos de Invierno

La patinadora colombiana Laura Gómez ocupó la décima casilla en si serie y no clasificó a la final de la competencia del Mass Start, que se llevó a cabo este sábado en los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea.

Gómez llegó con mucha expectativa a la prueba, que se lleva a cabo por grupos y aunque hizo todo lo posible no logró superar la primera ronda, al final concluyó las 16 vueltas con un tiempo de 8 min 54 s 99 c, a 61 centésimas de la bielorrusa Maryna Zuyeva, octava y última clasificada para la final olímpica en su serie.



“La experiencia fue buena. Me queda ese sinsabor de no haber clasificado a la final, pero lo di todo, no fui a esa parte definitiva porque no quise, el nivel acá es muy alto, lo intenté. La gente se prepara de la mejor manera para estos eventos”, dijo Gómez.

La deportista nacional lleva poco en esto del patinaje en el hielo y fue la última de la delegación colombiana en conseguir la casilla a Corea.

"Los primeros días en Corea me costaba creer que estaba acá, porque mi meta no eran los Olímpicos, no era fácil, tenía poco tiempo en el patinaje en el hielo”, aseguró.



Y agregó: “Si seguimos con este proceso madrugaremos para buscar una medalla. Hay que seguir en la lucha, trabajando. Estoy enamorada de este deporte, a pesar de que toda mi vida hice ruedas. Me gustaría intentar llegar a los otros olímpicos y pensar en ir por medallas”, precisó la colombiana.



