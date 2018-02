La Vuelta al Valle abre el calendario colombiano

Después del gran éxito de la Carrera 2.1 Colombia Oro y Paz, la Liga de Ciclismo del Valle prepara dos grandes y emblemáticas competencias ciclísticas de la región: La Vuelta al Valle Élite-Sub 23 y la Clásica a Zarzal.

La primera se disputará del martes 27 de febrero al sábado 3 de marzo, mientras la segunda se disputará el domingo 4 de marzo, y cuentan con el respaldo de Coldeportes, Indervalle, Gobernación del Valle, Imder Palmira, Imder Pradera y Alcaldía de Zarzal.



Los mejores equipos de marca del país se harán presentes en ambas pruebas, mientras en Zarzal se sumarán viejas glorias del pedalismo nacional, encabezadas por Cochise Rodríguez.



El Valle recibe de nuevo a la élite, el presente y el futuro del ciclismo colombiano con la edición 62 de la segunda prueba por etapas más antigua del país y que este año tiene un atractivo diseño técnico para todos los especialistas de la ruta.



Tres etapas llanas para los velocistas, una contrarreloj para los especialistas del ejercicio individual y una llegada en alto para los escaladores, es el menú de excelencia para una carrera que ya invita a una intensa batalla por los segundos y sus bonificaciones.



El español Óscar Sevilla (Team Medellín), ganador de las últimas cuatro ediciones de la carrera vallecaucana, le apuesta a la quinta corona, objetivo que si logra concretar lo convertirá en el ciclista más ganador en la historia de la competencia, dejando atrás los cuatro triunfos de Giovanni Báez (2007-08-09-12).



La jornada cronometrada de 12 kilómetros puede ser decisiva para el desenlace de la carrera, que tendrá un explosivo final en la exigente subida a El Dovio, final de la presente edición.



Recorrido Vuelta al Valle Élite-Sub 23



Martes 27 de febrero: 1ª etapa: Palmira–variante Sucromiles–Candelaria- retorno en Villarrica-Candelaria-El Cerrito – (retorno) –Ingenio Providencia-variante Sucromiles–Palmira.

Salida y llegada: Barrio Santa Bárbara – Calle 31 con Carrera 38

Hora de salida: 9:00 am.

Hora de llegada aproximada: 12:30 m.



Miércoles 28 de febrero: 2ª etapa: Circuito: Pradera–retorno 100 metros antes de la entrada a La Buitrera (vía a Palmira) –Pradera.

Salida y llegada: Parque de Pradera

Hora de salida: 9:00 am.

Hora de llegada aproximada: 12:30 m.



Jueves primero de marzo 3ª etapa: Contrarreloj individual (CRI): Buga – La Habana

Salida: Frente a las instalaciones de la Epsa, sobre la vía Buga – La Habana

Llegada: Parque de la Habana

Hora de salida: 9:00 a.m.

Hora de llegada aproximada: 12:30 m.



Viernes 2 de marzo 4ª. Etapa: Buga- Piedras – Riofrío -Toro-Roldanillo

Salida: Frente a la Basílica del Señor de Los Milagros

Llegada: Parque Principal de Roldanillo

Hora de salida: 9:00 a.m.

Hora de llegada aproximada: 12:30 m.



Sábado 3 de marzo 5ª. Etapa: Roldanillo- glorieta de Riofrío-glorieta de La Unión- Roldanillo – El Dovio

Salida: Parque de Roldanillo

Llegada: Parque El Dovio

Hora de salida: 9:00 a.m.

Hora de llegada aproximada: 12:30 m.

Las damas realizarán la Vuelta al Valle Femenina a partir de la tercera etapa.



Con información de la oficina de prensa