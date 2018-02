Los cinco suspendidos que no jugarán la fecha de la Liga de Campeones

12 de febrero 2018 , 11:28 a.m.

Felipe (Porto), Emre Can (Liverpool), Dani Carvajal (Real Madrid), Darijo Srna (Shakhtar Donetsk) y Nelson Semedo (Barcelona) se perderán el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones por sanción.

Carvajal cumplirá su segundo partido de castigo, Felipe vio la roja en el último choque de la fase de grupos, y Emre Can y Nelson Semedo son baja por acumulación de amonestaciones, mientras que Srna dio positivo en un control antidopaje fuera de competición y ya se ha perdido cuatro encuentros.



Así mismo, un total de diecinueve jugadores están advertidos de suspensión y si ven una nueva tarjeta amarilla se perderán el partido de vuelta.



Sancionados: Felipe Augusto de Almeida (Oporto), Emre Can (Liverpool), Dani Carvajal (Real Madrid), Darijo Srna (Shakhtar Donetsk), Nelson Semedo (Barcelona) - Advertidos: Miralem Pjanic (Juventus), Serge Aurier (Tottenham), Eder Fabian Alvarez, Raoul Petretta, Taulant Xhaka (Basilea), Danilo Luiz da Silva (Manchester City), Filipe Bras Andre, Danilo Pereira (Oporto), Alberto Moreno (Liverpool), Ever Banega, Sergio Escudero, Iván Mercado (Sevilla), Jesse Lingard (Manchester United), Joshua Kimmich, Sebastian Rudy, Corentin Tolisso (Bayern Múnich), Tolgay Arslan, Caner Erkin, Anderson Souza (Besiktas).



EFE