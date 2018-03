Juan Carlos Osorio no renovará contrato con la Selección de México

01 de marzo 2018 , 11:24 a.m.

01 de marzo 2018 , 11:24 a.m.

Juan Carlos Osorio, técnico colombiano que está a cargo del seleccionado de México, dijo que no continuará al frente de ese combinado después del Mundial de Rusia 2018, porque ha sido contactado por otras federaciones y que tiene sus sentimientos en otros lugares.

“He sido contactado por otras federaciones y tengo sentimientos por otros lugares”, señaló Osorio, en The Sun.



El orientador colombiano dejó claro que los jefes en México ya saben de su decisión de dejar de lado la decisión de continuar.



“Si lo hacemos bien, me gustaría continuar. He dejado a un lado la posibilidad de extender mi contrato con la federación mexicana. La razón es que quiero ser honesto con mis jefes”, declaró Osorio.



El entrenador afirmó que extrañaba dirigir un club y habló de la opción de dirigir en el fútbol de Inglaterra.

Mis hijos nacieron en Estados Unidos, me encantaría entrenar en Inglaterra FACEBOOK

TWITTER



"Además, porque lo que más extraño es el día a día. Lo mejor del futbol es hacer a los jugadores mejor. Me encantaría estar en la Premier League”, dijo el DT.



Redacción deportes