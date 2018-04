‘Le tenemos un gran respeto al Sevilla’: Heynckes

El entrenador del Bayern Múnich, el alemán Jupp Heynckes, aseguró este lunes, en la víspera de enfrentarse al Sevilla en la ida de los cuartos de la 'Champions', que le tiene "un grandísimo respeto" al rival y no sólo por su historial en la Liga Europa, sino porque "estratégicamente juega muy bien".

"Han conseguido grandes éxitos en Europa, pero además estratégicamente juega muy bien, tiene fuerza interior y talento. Tras el sorteo dije que es un gran equipo, quizás no es uno de los más conocidos pero nosotros esperamos a un gran equipo", señaló el técnico alemán a los periodistas antes del entrenamiento oficial en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.



Heynckes, sobre el partido del martes, precisó que no buscan "un resultado concreto" y que siempre quiere "la victoria"; y recordó que el 0-0 con el que acabó el partido del Sevilla ante el Manchester United en la ida de octavos en el Sánchez Pizjuán "es un resultado muy peligroso", por lo que su equipo está preparado para "meter goles tanto dentro como fuera de casa".



También se refirió al ambiente que habrá en las gradas del estadio sevillista y puntualizó que el Bayern "ha tenido muchos partidos de este tipo en Europa y eso no va a asustar".

Los jugadores disfrutarán de un ambiente extraordinario y por eso son partidos que gustan jugar

Heynckes se refirió al centrocampista español de su equipo Javi Martínez y relató que lo conoce de cuando jugaba en el Athletic de Bilbao y que sugirió que "lo contratara el Bayern".



"Es un gran jugador en el centro del campo y debe jugar con confianza y con seguridad", dijo el preparador alemán, quien se sorprendió de que no estuviera en la selección nacional y que quizá en España "se le infravalora o hay otro como (Sergio) Busquets en la misma posición, pero es una pena que no se le llame para la selección", afirmó.



El DT, preguntado por las malas experiencias en Europa del Bayern ante equipos españoles, con dos eliminaciones recientes ante el Real Madrid y otras dos ante el Barcelona y el Atlético de Madrid, comentó que "lo que pasó en los cuatro últimos años es pasado y no significa nada".



El alemán abundó en el asunto y puntualizó que se han enfrentado a equipos como el Real Madrid o el FC Barcelona, de los mejores de Europa, y "los mejores de la historia del fútbol español".



Preguntado por futbolistas como el colombiano James Rodríguez, dijo que se encuentran "muy bien en Múnich y en el Bayern" y que ahora esta "bien físicamente", por lo que cree que seguirá vinculado al equipo alemán, en el que actualmente esta cedido por el Real Madrid.



También se refirió al delantero polaco Robert Lewandowski y su posibilidad de que sea contratado por el Real Madrid, y dijo que el futbolista ya comentó recientemente que "jugará en el Bayern", y fue contundente al afirmar que no le ve "opciones" de que fiche por el club madrileño.



EFE