Frank Carreño, quinto en el ascenso a la Torre Eiffel

El colombiano Frank Carreño terminó en la quinta casilla de la carrera ascenso a la Torre Eiffel, La Verticale (Francia), a 34 segundos del ganador, el polaco Piotr Lobodzinski, quien logró el triunfo con tiempo de 7 minutos 56 segundos.

“La prueba fue difícil, con bastante lluvia, frío, llovizna y eso dificultó todo. No es ninguna disculpa porque todos hicimos el mismo recorrido y en las mismas condiciones”, le dijo Carreño a EL TIEMPO.



Y agregó: “La tercera planta se me dificulta, es una inclinación no muy prolongada, pero sí estrecha. Lo di todo. Quería un mejor tiempo, pero así fue”.



El segundo fue el alemán Christian Riedl, quien también sufrió con el duro recorrido.



En cuanto a los próximos compromisos, Carreño afirmó: “El calendario está mejor agendado gracias a Colpatria. El 3 de abril viajaré a Italia, en una carrera al aire libre, difícil. Es diferente a la subida en edificios”, comentó Carrera.



De igual manera, el reto será el Mundial en Taipei, el 5 de mayo, prueba que ganó en el 2016 en el campeonato asiático.



