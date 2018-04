‘Falcao García jugará el sábado’: Jardim

Leonardo Jardim, técnico del Mónaco, dio parte de tranquilidad sobre el estado de salud del delantero colombiano Falcao García, de quien dijo jugará este sábado contra el Amienes, por la Liga francesa.

“Falcao García jugará el sábado. No fue una lesión, solo una contractura. Hizo el trabajo de rehabilitación”, dijo Jardim.



El problema que sacó a Radamel Falcao García del partido frente al Guingamp, el sábado, en la Liga de Francia, no fue grave. El Mónaco, a través de su cuenta oficial, confirmó que el colombiano solo tiene una contractura muscular y que se espera que en el transcurso de la semana esté totalmente recuperado.



El martes pasado, el Mónaco, en su cuenta de tiwtter, subió una fotografía en la que se veía a Falcao en una sesión de trote.



El club confirmó el diagnóstico anticipado por EL TIEMPO, que consultó con fuentes cercanas al jugador: la resonancia magnética que le hicieron en la pierna derecha no mostró ninguna lesión, pero sí una contractura muscular.



“El viernes, en el entrenamiento, pateó un penalti y sintió el dolor; luego, el sábado, en el calentamiento previo al partido, la molestia se reactivó”, dijo el técnico del Mónaco, Leonardo Jardim, al explicar por qué salió Falcao de la formación titular, y agregó que no quisieron arriesgar al jugador a un lío mayor.



Redacción deportes