Prensa del área califica de 'escándalo' el gol anulado a Flamengo  

Los medios de comunicación de Latinoamérica han señalado de escandaloso el hecho de que el juez uruguayo Daniel Fedorczuk diera por terminado el partido entre Santa Fe y Flamengo, por la Copa Libertadores, en una jugada que culminó el gol del visitante.

El juego iba 0-0 y el juez señaló el centro del campo segundos antes de que el delantero brasileño Geuvanio marcara en el arco del portero local, Róbinson Zapata.

“Estaban igualando sin goles, corría nueve segundos más de los cinco minutos que había adicionado el árbitro y terminó el partido en pleno ataque de los locales: es más, la jugada finalizó en un gol que no dio.



El árbitro fue el uruguayo Daniel Fedorczuk, a quien se lo ve en la transmisión de televisión levantar los brazos, la señal para finalizar el partido, mientras Flamengo atacaba. Esa jugada terminó en gol, que no dio, lo que desató la protesta de todos los jugadores brasileños”, escribió La Nación de Argentina, que tildó el hecho de “situación insólita”.

Más duro fue el comentario de la página de internet de noticias en Argentina Infobae, que señaló de “escándalo en la Copa Libertadores: el árbitro terminó el partido entre Flamengo y Santa Fe justo antes de un gol".



“Geuvanio alcanzó a rematar a puerta y a convertir el gol, pero el partido había finalizado un par de segundos antes. El reclamo de los jugadores del Flamengo fue inmediato. Todos corrieron a recriminarle al juez charrúa su polémica decisión”, se leyó.



“El arbitro acabó cuando teníamos la pelota. Tenía la oportunidad de pitar cuando la tenía el defensa de Santa Fe. El arbitraje no nos favoreció. No conseguimos hacer lo que planteamos, fue un arbitraje polémico", dijo Maurício Barbieri, DT del Flamengo, quien también reconoció que hubo un penal no cobrado para Santa Fe en el primer tiempo.



TYC, en su web, publicó: “En Brasil están que estallan contra el árbitro uruguayo Daniel Fedorczuk, quien terminó el partido ante Independiente Santa Fe, por la fecha 4 del Grupo D de la Copa Libertadores, cuando Flamengo hacía el 1-0. Había adicionado cinco minutos y justo se cumplieron ahí”.



Geuvanio se despachó contra el juez. “Aunque el juego esté terminado, no puede acabar con el balón en el campo de ataque. Es solo contra el Flamengo que pasan esas cosas. El arbitraje siempre se equivoca contra el Flamengo. La pelota estaba en la parte de adelante. No dio ni 50 minutos y no escuché el pito. El árbitro no dio explicación. No voy a hablar nada porque puedo hablar más”, señaló el jugador del Flamengo.



