Hay nuevas caras en el atletismo colombiano

El equipo de atletismo Porvenir renueva su nómina. Por primera vez en la historia de la escuadra un grupo de jóvenes que no superan los 20 años de edad llegan al seno de la escuadra para reafirmar su compromiso con esta disciplina.

Después de un exhaustivo y organizado análisis de los jóvenes que se presentan como las promesas cercanas, algunos de ellos realidades, el grupo técnico del Equipo Porvenir integró tres mujeres y dos hombres que se sumarán a los reconocidos y experimentados corredores que han llevado con orgullo la bandera nacional por todos los rincones del mundo.



El grupo lo encabeza la campeona suramericana de la categoría mayores en la prueba de 800 metros, Johanna Arrieta, de la Liga de Antioquia, quien nació en Valencia (Córdoba). La semifondista es múltiple campeona nacional en todas las categorías en 800 metros, récord nacional sub – 18 (2 min 7 s 35 cen) y representó a Colombia en los Campeonatos Mundiales de Atletismo (Londres) y el de Relevos, en Bahamas, ambos eventos en el año 2017.



La Liga de Cundinamarca aporta al grupo Porvenir a Alejandra Sierra; la nacida en Funza (Cundinamarca), es cuatro veces campeona nacional de 1.500 y 2.000 metros, titular sudamericana de 3.000 metros en categoría sub 16 y en 1.500 metros en la categoría sub 18. Además, el año pasado ganó los 10k Jumbo – Metro de la media maratón de Bogotá.



Desde Soacha fue convocado Cristian Moreno. El vencedor de los 10k de la media maratón de Bogotá en los años 2015, 2016, 2017, en la categoría menores y campeón panamericano en la misma categoría en la prueba de 3.000 metros planos.



Hace unas semanas la escuadra Porvenir ya había presentado a Carlos Santiago Hernández del municipio de Chía (Cundinamarca).

Carlos Hernández llega al equipo Porvenir. Foto: Prensa Atletas con Porvenir



Hernández debutó en la élite en la reciente versión de la Carrera Night Race 10k donde terminó segundo. Así mismo, es titular panamericano juvenil de 5.000 metros (Trujillo, Perú 2017) y doble campeón del centroamericano y del caribe escolar en 800 y 1.500 metros (Yucatán, México 2015).



Cierra este nuevo gran lote de atletas nacionales la bogotana Heidy Bolívar, campeona nacional de menores, juvenil y sub 23 en 2.000 metros con obstáculos. También récord nacional sub – 18 de esta especialidad con tiempo de 7:03.26.



Vale la pena destacar, que los cinco deportistas participaron en varios de los eventos nacionales del programa Talentos del Atletismo Colombiano, (TAC), y algunos de ellos pertenecieron al grupo apoyado por Correcaminos de Colombia, lo que demuestra un estímulo total por parte de la entidad al crecimiento del deporte base en nuestro país.



De esta manera, el Equipo Porvenir queda conformado por 11 integrantes: los cinco jóvenes expuestos con anterioridad y los atletas de experiencia, Muriel Coneo, Carolina Tabares, Kellys Arias, Angie Orjuela, Miguel Amador y Jeisson Suárez.



