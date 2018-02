Equidad vs. Bucaramanga, un duelo de equipos necesitados en Techo

Equidad y Bucaramanga no saben lo que es ganar en este torneo y se enfrentan este jueves por la tercera fecha de la Liga 2018, juego que se llevará a cabo a las 4 de la tarde en el estadio de Techo.

Los dirigidos por Luis Fernando Suárez vienen de caer por 1-0 en su visita a Jaguares en Sahagún y en la primera jornada no pasaron del 0-0 como locales frente a Alianza Petrolera. Esteban Ruiz, arquero de Equidad, manifestó que lo que le falta a su equipo es ser tener contundencia en el último cuarto de cancha.



“Hay que tratar de ser más contundentes a nivel defensivo y mantener el cero. El ‘profe’ nos dice que debemos estar concentrados porque Bucaramanga tiene un gran poder ofensivo, es un buen rival, debemos darlo todo en la cancha”, dijo Ruiz.



El portero espera contra los leopardos mostrar sus cualidades bajo los tres palos. En el primer semestre del 2017 con la lesión de Diego Novoa tuvo la oportunidad de ser titular y respondió bien, ahora también espera hacerlo.



“El semestre pasado unos partidos en Liga y gracias a Dios me fue muy bien, seguir demostrando mis capacidades, estos partidos me sirven para mostrar lo que tengo. Todos los partidos del torneo son una final, esperamos sumar porque ya es la tercera fecha, hay que adquirir triunfos, este semestre se va a pasar muy rápido”, declaró.



Wálmer Pacheco también destacó las condiciones de Bucaramanga y para este cotejo vuelve a estar disponible Jeider Riquett, quien contra Jaguares no estuvo por molestias musculares.



“Bucaramanga nos viene a esperar por la cuestión de la altura, hay que tener tranquilidad y respaldo porque tienen jugadores rápidos por las bandas y las que nos quedan tratar de definirlas. Queremos una mejor campaña de lo que hicimos el año pasado y lo vamos a lograr con el equipo que tenemos”, dijo.



A salir del fondo de la tabla



Con tres cambios en su nómina titular y un módulo táctico diferente, Bucaramanga, que dirige el argentino Diego Cagna llega motivado para el compromiso.

Bucaramanga perdió 1-0 en la primera jornada con Junior y fue derrotado 1-2 por el Once Caldas el domingo pasado en el estadio Alfonso López.



Para el juego habrá un cambio por línea en el leopardo, pues en la defensa, que sigue con cuatro jugadores, Dairin González deja su posición para darle paso al uruguayo Martín González. En la primera línea de volantes se dejará atrás el planteamiento con tres fichas y pasará a dos, por lo que deja el terreno de juego Víctor Castillo. Ese hombre de más se aprovechará en la delantera, al salir de la titular Sergio Romero e incluir a Michael Rangel y Franco Arizala.



“Estamos corrigiendo los errores de los partidos anteriores, hemos trabajado bien y esperamos traernos los tres puntos”, dijo Johan Caballero a la prensa local antes de viajar hacia Bogotá.



Bucaramanga no gana en la Liga desde el 23 de septiembre del año pasado, cuando derrotó 2-1 a Santa Fe.



Alineaciones probables:

Equidad: Esteban Ruiz; Walmer Pacheco, Francisco Nájera, Jeider Riquett, Andrés Correa; Juan Alejandro Mahecha, Fabián Vargas; Diego Valoyes, Stalin Motta, Brayner de Alba; Arbey Mosquera.

D.T.: Luis Fernando Suárez.



Bucaramanga: Luis Ojeda; Lewis Ochoa, Marlon Torres, Martín González, Fabio Rodríguez; Brayan Rovira, Jeferson Torres, Jhon Pérez; Sergio Romero, Michael Rangel, Franco Arizala.

D.T.: Diego Cagna.Redacción Futbolred