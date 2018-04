El abecé de la Cámara de Resolución de Disputas

Carlos González Puche, director de Acolfutpro, explica cómo funciona el tribunal que resolverá conflictos laborales en el fútbol.

1.¿En qué tipo de conflictos se usa?

Se puede acudir a la Cámara para resolver conflictos de estabilidad contractual, incumplimientos de acuerdos de pago, incumplimientos de comisión sobre transferencias e indemnización por derechos de formación. Los derechos irrenunciables, como las primas y cesantías, no van acá sino a la justicia ordinaria.



2. ¿Quién resuelve esos conflictos?

Tanto la Dimayor como nosotros presenta cinco candidatos. Cada uno escoge uno de la otra parte. El tercero sale de un sorteo entre los ocho restantes. Todos deben tener los mismos requisitos de idoneidad de un magistrado. En casos de derechos de formación, como el tema es entre clubes, los candidatos los deben presentan Dimayor y Difútbol.



3. ¿Es obligatorio acudir a ella?

Para el jugador que quiera recurrir a ella es voluntario, no obligatorio. No puede obligarse a una persona a renunciar a ir a la justicia ordinaria. Si nosotros tuviéramos un pacto colectivo se podría incluir allí, pero hoy no lo tenemos. En cambio, para los clubes es obligatorio acudir a ella, porque es una instancia federativa, por sus estatutos están obligados a cumplir ese mandato.



4. ¿Por qué se demoró el tema?

La Fifa dio el mandato de crear las cámaras en cada federación desde el 2008. Había que descongestionar estos temas y que no llegaran todos a Zúrich. En su momento, Luis Bedoya produjo una resolución que atentaba contra los principios de imparcialidad, equidad e independencia. Con la actual dirigencia pudimos concertar el tema y ahora llega el anuncio.



5. ¿Cómo se destrabó?

Todo nace en virtud de una tutela. A finales del año pasado, un club aficionado demandó a Junior por los derechos de formación de Jarlan Barrera. Esa tutela la seleccionó la Corte Constitucional. Al ver que la Cámara no existía, la Corte le dio seis meses a la Federación para constituirla, o de lo contrario había que darle los recursos al abogado para ir al TAS.



Redacción deportes