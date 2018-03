Egan Bernal tiene ‘fractura escapular y clavicular derecha pequeña’

Íñigo Sarriegui, médico del Sky, confirmó el diagnóstico del colombiano Egan Bernal, tras la caída que sufrió en la última etapa de la Vuelta a Cataluña, que lo obligó a abandonar la carrera cuando ocupaba el segundo lugar de la clasificación general.

"Desafortunadamente, sufrió fractura escapular y clavicular derecha pequeña. Nos aseguraremos con una opinión especializada sobre su recuperación y rehabilitación", dijo Sarriegui, citado en la página oficial del equipo. “Tuvo un fuerte impacto en su hombro y queríamos asegurarnos de que nos tomáramos el tiempo para que lo revisáramos adecuadamente”, agregó.



Por su parte, el colombiano, de 21 años, declaró: "Obviamente estoy un poco decepcionado porque podría haber sido mi primer podio en WorldTour y estoy triste porque me sentí muy bien y fuerte hasta el último día. Pero el equipo me dio tanta confianza durante toda la carrera y mis compañeros de equipo hicieron un gran trabajo toda la semana. Eso me dejó muy feliz.

Estoy un poco decepcionado porque podría haber sido mi primer podio en WorldTour y estoy triste porque me sentí muy bien y fuerte hasta el último día FACEBOOK

TWITTER

A 6 kilómetros de la meta, el ciclista colombiano Egan Bernal sufrió una fuerte caída que lo dejó por fuera de la última etapa de la Vuelta a Cataluña, en la cual ocupaba la segunda casilla.



“Estamos desanimados por lo que le pasó a Egan. Todos trabajaron duro para lograr el objetivo. Egan lo intentó en la etapa final, pero aun así hubiéramos quedado contentos con su segundo lugar”, había dicho uno de los directores deportivos del Sky, Brett Lancaster.

DEPORTES