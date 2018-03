Esteban Chaves no disputará el título de la Vuelta a Cataluña

El pedalista colombiano del equipo Mitchelton-Scott, Esteban Chaves, dijo que no aspira a pelear la general de la Vuelta a Cataluña, porque en la escuadra los hermanos Adam y Simon Yates tendrán todo el respaldo para buscar el título.

“El equipo los apoyará en el Vuelta a Cataluña e intentaremos con ellos ganar la general”, le dijo Chaves a Cyclingnews.



Chaves tiene claro su trabajo, sabe que busca el tope de su rendimiento para el Giro de Italia y no tiene afán, por el momento, de figurar.



“Somos uno de los equipos fuertes en la prueba. Cataluña siempre es una carrera dura porque todos están super motivados, pero para la mayoría de los ciclistas es el primera carrera del World Tour que hacen y por eso tienen hambre”, señaló.



Este año, el ciclista bogotano ganó el Herald Sun Tour, pero de resto no se ha mostrado en su mejor nivel. En la París-Niza hizo una buena crono, pero cuando llegó la montaña desapareció de la lucha por la general, incluso, no terminó la carrera.



“Esperamos continuar. Todo es importante en este ciclismo. Hicimos un buen comienzo de año en Australia porque el equipo tiene su sabe allá”, precisó.



Una vez termine la carrera, el domingo, Esteban Chaves hará un acondicionamiento en altura antes de ir al Giro de Italia, que arrancará en Israel el próximo 4 de mayo y terminará el 27 del mismo mes.



