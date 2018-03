Cayó el líder: Cali venció 2-1 al Once Caldas

Deportivo Cali levantó en su juego y derrotó 2-1 al Once Caldas, el líder de la Liga colombiana, en la octava jornada del fútbol colombiano, partido que se disputó en el estadio Palmaseca.

El partido fue bastante entretenido, de muchas acciones: ida y vuelta, sobre todo en el primer tiempo. Al inicio, la balanza se inclinó a favor del local, que nada más al minuto cuatro generó su primera oportunidad en la portería custodiada por José Fernando Cuadrado.



Fue Kevin Balanta el que se animó de media distancia y el golero ‘vallenato’ envió el balón al tiro de esquina. Era un aviso de los verdiblancos, que en la siguiente acción lograron abrir el marcador.



Centro de esquina de Nicolás Benedetti al área, cabecea Dany Rosero y Cuadrado puñetea, no obstante, la pelota le volvió a quedar a Benedetti, quien envió un nuevo centro y esta vez conectó José Sand, quien de cabeza, decretó el 1-0, al cinco de juego. El argentino le ganó en el salto a Geisson Perea para anotar su tercer tanto en la Liga I.



Tras la diana de los verdiblancos, el Once Caldas buscó la igualdad y se acercó con Sergio López, de media distancia, pero sin problemas para Camilo Vargas. En otra jugada, Luis Sinesterra tuvo un mano a mano con Vargas y el arquero del Cali estuvo más que atento y le achicó la opción al delantero del blanco-blanco.



El partido se hizo entretenido con el correr de los minutos; los visitantes con la apuesta al contraataque en pro de lograr la paridad. Cali, por su parte, se hacía con la esférica.



Y fue precisamente en una acción de contraataque que por poco llega la paridad para los de Manizales. Ray Vanegas conduce el balón y luego asiste a López, quien hizo amague de rematar y eso hizo que Vargas saliera de su posición, pero fue finalmente Yesus Cabrera quien remató, sin embargo, antes de que el balón fuera con destino de gol, Andrés Pérez desvió el balón y posteriormente el palo salvó al local.



También tuvo el Cali con Nicolás Benedetti la oportunidad de ampliar en el marcador. El ‘Poeta’ sacó un zapatazo de media distancia, que fue atajado de buena forma por Cuadrado y al tiro de esquina.



El local aprovechó ese cobro, que fue ejecutado por Benedetti. Centro al área, cabeceó Rosero y Cuadrado atajó, pero dejó rebote, el cual fue capitalizado por Balanta y el segundo del Cali se sumaba en el tablero.



Los hombres de Hubert Bodhert, de nuevo, se fueron al frente y lograron rápidamente el descuento. Bombazo de Luis Siniesterra y al fondo de la red. 2-1, pero Vargas pudo haber hecho más en esa diana. Así acabaron los primeros 45 minutos.



Para el segundo tiempo, los dos equipos salieron con la misma actitud y ganas como finalizaron la primera etapa. El Once en busca de la paridad y, el Cali, para cerrar la victoria en casa.



A los 6 del complemento el juez del partido, Hervin Otero, decretó penalti para el Cali. Disputa en el área entre Benedetti y Yonni Hinestroza: los dos jugadores terminan en el suelo, pero era una acción normal. Los de Caldas protestaron la jugada, no obstante, el juez mantuvo su decisión. Al cobro fue Sand, pero la pelota dio en el palo. Lamento en el exLanús.



Los minutos mostraron un no tan emocionante segunda parte como en la primera, el Cali con el manejo del balón y el Once en busca de los espacios de los verdiblancos y apostándole al contraataque. Las malas noticias para los de Once se dieron al 13: Miguel Nazarith vio la segunda amarilla y a las duchas.



Fue más de trámite el resto del duelo, los de Pelusso controlaron las acciones casi que hasta el final. Aunque, por poco se llevan un susto con una cabezazo de Geisson Perea, que para fortuna de Vargas y compañía, salió desviado.



Gerardo Pelusso, DT del Cali, se mostró satisfecho con el resultado y con el rendimiento de su equipo.

El DT, sin embargo, dijo que no había que confiarse y que habpia que trabajar mucho más.



"No me quedo con el rendimiento ni del primer tiempo ni del segundo, eso me dice que hay que seguir adelante y trabajar más", señaló Pelusso.



Redacción Futbolred