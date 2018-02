Nacional va por su tercera victoria en línea

Atlético Nacional no quiere sorpresas, ha ganado los dos partidos que ha disputado en el comienzo de la Liga y ahora va por Patriotas, juego que se llevará a cabo este jueves en Tunja, a las 8 de la noche.

El equipo verdolaga se sitúa en los primeros lugares de la tabla y tendrá una dura tarea en la altura de la capital boyacense y frente al buen equipo de Diego Corredor. Además será una buena ocasión para enfrentarse tras los cuartos de final de la Copa Colombia donde Patriotas avanzó sacando un gran triunfo como local.



Varias novedades presenta Nacional con respecto al último partido contra Santa Fe; Rafael Delgado y Reinaldo Lenis viajarían con el grupo pese a que todavía no les ha llegado el certificado de transferencia internacional (CTI), aunque en el club esperan a que esto suceda de aquí al viernes y puedan ser tenidos en cuenta para el domingo cuando enfrenten a Millonarios.



Edwin Velasco por decisión técnica, Diego Braghieri y Raúl Loaiza no viajarán debido a que presentan molestias. El zaguero argentino tiene una contractura muscular, mientras que Loaiza tiene un trauma en el tendón de Aquiles.



Uno de los que podría ser titular ocupando el lugar del cartagenero es Diego Arias, el volante está listo para volver a ser titular como en Ibagué. “Con mucha ilusión de hacer un buen juego, tenemos al frente un gran equipo”, expresó.



Otro de los que quiere lucirse en tierras boyacenses es Stiven Lucumí, el vallecaucano se ha venido ganando la confianza del técnico Jorge Almirón y estima que será un gran partido. “Es un gran rival, para eso nos estamos preparando, con la ayuda de Dios vamos a ganar mañana, aplicando el trabajo de toda esta semana”, precisó.



Patriotas quiere hacer respetar la casa frente a un Nacional en alza

Por lo menos en el banco de suplentes estará este jueves el volante Omar Sebastián Pérez en este juego. Luego de un intenso proceso de adaptación física, el jugador de 36 años recibió el visto bueno del cuerpo técnico para ser convocado. Sin embargo, lo más probable es que no juegue todo el compromiso, sino tan solo algunos minutos.

Será un partido complicado, pues vamos a enfrentar al mejor equipo del torneo, pero nosotros saldremos a hacer lo nuestro, a buscar el triunfo

Para este compromiso, el onceno rojo de Boyacá no podrá contar con los servicios del lateral izquierdo Miller Mosquera, quien sufrió una lesión en el duelo anterior frente a Millonarios y estará por fuera de las canchas durante tres semanas. En su reemplazo ingresará Federico Arbeláez.



Por lo demás, el cuerpo técnico utilizaría la misma nómina con la que disputó los dos primeros juegos del campeonato.



Alineaciones probables:

Patriotas: Diego Martínez; Santiago Roa, Gerson Malagón, Ariano Navarro y Federico Arbeláez; Nicolás Palacios, Larry Angulo, Carlos Mosquera e Iván Rivas; Felipe Ávila y Diego Álvarez.

D.T.: Diego Corredor.



Atlético Nacional: Cristian Vargas; Helibelton Palacios, Felipe Aguilar, Alexis Henríquez, Cristian Mafla; Diego Arias, Aldo Leao Ramírez, Macnelly Torres; Stiven Lucumí, Vladimir Hernández, Andrés Rentería.

D.T.: Jorge Almirón



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín



César Correal

Para El Tiempo

Tunja