Descenso, sistema injusto… (Opinión)

Escena común en las asambleas de la Dimayor: los presidentes de los clubes llegan con unas ideas para votar, muchas de ellas contradictorias. Luego pasan horas y horas (cinco, seis...), y después aparece ante los micrófonos el presidente de turno y dice que lo que hayan aprobado se hizo por unanimidad.

Una de esas tantas cosas que han aprobado en los últimos años, a pupitrazo, es el descenso por “promedio”, que ni siquiera es eso. Es un sistema copiado, y mal copiado, del fútbol argentino, donde se lo inventaron con el fin de proteger a los equipos grandes ¿Cómo? Haciendo que el que se vaya a la B no sea por un solo año, como en Europa, sino por el acumulado de tres. Ni allá funcionó: cayó River, cayó Independiente...



Decíamos que el sistema se copió mal. ¿Por qué se le llama “promedio”? Porque en Argentina, el equipo que asciende, como no tiene las tres campañas en la primera división, pues solamente divide los puntos conseguidos en el tiempo que lleve en la A por el número de partidos que haya alcanzado a jugar en uno o dos años. Eso sí es promedio.



El de Colombia, en cambio, es una perdedera de tiempo. Afortunadamente, en una tabla de Excel se puede hacer la operación, para no sufrir sacando una división que, en la práctica, no sirve para nada. Y lo peor: el equipo que asciende entra castigado. ¿Cuál es la justificación para que al nuevo le pongan el puntaje del que peor lo hizo en los dos años anteriores? Ese lastre ha sacado injustamente a varios equipos de la A. Si se aplicara igual que en Argentina, Tigres, de todas maneras, quedaría de último. Culpa de ellos. Pero América sí estaría tranquilo.



El asunto no es por América, víctima de ocasión de un sistema antitécnico e injusto. Se aplica para todos los equipos, que, desde hace más de diez años, han tenido que comerse un año de sufrimiento por culpa de los errores de otros. Es una presión adicional.



El sistema no lo van a cambiar. No se les ve la intención a los directivos, en especial a los de los equipos chicos, que saben que ahí tienen un colchón para salvarse y ponen al que suba a igualarse con ellos. Entonces, la Dimayor al menos debería intentar copiar bien el modelo. Que dejen que el que ascienda se defienda solito, con sus propios puntos. O, si no, que eliminen la columna de un “promedio” que no tiene razón de ser. Con los puntos es suficiente.



El torneo de Ascencio



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc