¿Y si juega James contra Atlético de Madrid?

Ya está más que diagnosticado que James Rodríguez no es la primera opción para Zinedine Zidane en el Real Madrid. Pero en la Liga de Campeones es en donde, proporcionalmente, más ha sido utilizado. ¿Y si de pronto termina como titular este martes?

“Lo veo bien. Sus partidos últimamente han sido buenos y tiene posibilidades de jugar mañana (este martes) de la misma manera que el resto”, dijo Zidane este lunes, en su tradicional estilo de no anunciar nada, pero de no bajar el ánimo de sus dirigidos.



Lo cierto es que, después de los 11 titulares del equipo base (con la BBC incluida) y de Lucas Vásquez (340), James es el jugador con más minutos en el campo en la Champions: 318, en seis partidos, cuatro de ellos como titular (tres en la fase de grupos y uno en octavos, contra el Nápoles). Tiene dos asistencias y no ha convertido goles. Está por encima (en tiempo) de dos supuestos competidores por el puesto: Marco Asensio (209 minutos en cinco partidos, uno solo como titular) e Isco (148 en tres juegos).



Este martes, frente al Atlético de Madrid, no estará Gareth Bale, quien, por sus problemas físicos, es el que menos minutos tiene en la Liga de Campeones entre los 11 inicialistas. La opción de que James juegue no es tan lejana como parece. Está jugando bien. Pero Asensio también (que además tiene dos goles), y hasta Isco, quien no jugó el sábado. La ventaja de un plantel amplio.



