El silencio no ayuda… (Opinión)

James Rodríguez ha demostrado una y otra vez su importancia, cuando los técnicos se la dan. Que lo diga José Pékerman, el técnico de la Selección Colombia, que, gracias a su participación en la mitad de los goles en la eliminatoria, bien sea haciéndolos él o poniéndolos, tiene al equipo con cupo en el Mundial de Rusia 2018.

Ese lugar fijo que tiene con la Selección no se lo ha podido ganar con Zinedine Zidane en el Real Madrid. Y por eso, uno de los deportes favoritos de la prensa española, la seria y la que no lo es tanto, es buscarle equipo a James en todos los momentos de la temporada. Solamente falta que lo hagan sonar para la Liga china, para la MLS y/o que digan que alguien en Colombia se va a dar el lapo y lo trae de regreso al país...



Cuando Zidane, que tiene la nevera llena y por eso tiene que darles juego a todos (a tal punto que este fin de semana ni convocó al colombiano, pero no se les haga raro que el miércoles, frente al Leganés, hasta sea titular), se acuerda de James, este responde. No es gratuito que, con menos minutos en la cancha que muchos de sus compañeros, siga siendo el jugador con más asistencias del Real Madrid.



James no se puede quedar callado. No, no estamos hablando del episodio de la famosa “pistola” de hace diez días en Bogotá (aunque alguna declaración pública al respecto hubiera sido muy útil). Primero, sería ideal que diga qué es lo que quiere para su futuro. Sigue siendo un jugador muy joven (a los 25 años, le quedan al menos cinco en altísimo nivel) y ha demostrado que puede ser importante.



Segundo; si se tiene que ir, el precio de reventa es algo y pretendientes no le faltan. Pero que hable, porque debe ser muy aburridor que todos los días aparezca un nuevo rumor sobre su futuro y que Zidane decida darle descanso o lo deje como uno más en el banco de suplentes, lo que ayuda a que todas las versiones sobre su ida se multipliquen. El silencio no le ayuda a James. Ojalá esa rebeldía, de la buena, que muestra en la Selección la tuviera un poco más en su club.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc