Los 50 mejores técnicos del mundo… (Opinión)

Un jurado compuesto por 33 periodistas franceses del diario deportivo L’Equipe seleccionó -a su entender- a los 50 mejores entrenadores del mundo en actividad. El número uno resultó Pep Guardiola, lo cual es muy aceptable. A los 46 años, el catalán muestra una cantidad de títulos que abruma -3 Ligas de España, 3 Bundesligas, 2 Champions, etcéteras menores- pero además la historia le reconocerá siempre la creación del Barcelona espectáculo, una orquesta deslumbrante que alcanzó el cénit de las tres G: ganar-golear-gustar.

Encontró un plantel maravilloso (y a Messi con 21 años), sin embargo le dio su impronta de posesión de balón, toque, ataque constante y sobre todo mucha presión y pelota siempre al pie; hasta el arquero tenía la orden estricta de salir jugando, nunca revolearla. Como valor agregado, Guardiola tiene buen relacionamiento con sus dirigidos, está en una búsqueda permanente de innovaciones, es joven, domina cuatro idiomas a la perfección, tiene alto nivel intelectual, ya ha dirigido en España, Alemania e Inglaterra, jugó también en Italia, Catar y México… Le falta una selección, que completaría su formación, pero es un inconformista, un peregrino de la excelencia.



El criterio de elección fue libre, tomando naturalmente las dos grandes variables que son resultados (los recientes tienen mayor peso) y estilo de juego. Pero cuando se elige un técnico por lo general se tiene mucho en cuenta su personalidad, el manejo de grupos. Ranieri, lo vimos hace poco, tuvo problemas con el vestuario del Leicester y le dieron salida. Y un elemento más es la edad. Cuando se es joven, como Guardiola, hay altas probabilidades de que pueda seguir cosechando triunfos. Se dio a los votantes un listado previo con hasta 120 nombres. E incluso podían optar por alguien de fuera de esa nómina.



La lista sigue con: 2) Antonio Conte (ITA/Chelsea), 3) Diego Simeone (ARG/Atlético Madrid), 4) Carlo Ancelotti (ITA/Bayern M.), 5) José Mourinho (POR/Manchester United), 6) Massimiliano Allegri (ITA/Juventus), 7) Joachim Löw (ALE/Selección Alemana), 8) Zinedine Zidane (FRA/Real Madrid), 9) Leonardo Jardim (POR/Mónaco) y 10) Jürgen Klopp (ALE/Liverpool). La elección completa se puede ver en bit.ly/2pubxfg



Hay preeminencia por los europeos, es obvio; el poder político, económico y mediático está allí. También el máximo nivel. Desde luego, cada quien tiene su gusto personal, pero no merece mayores objeciones. Tal vez se valorizó demasiado a Antonio Conte, o quizá se lo valorizó anticipadamente, hay otros con mejores credenciales. No obstante el italiano tiene 3 Scudettos con la Juventus y es posible que consiga la actual Premier con el Chelsea, va puntero. Pero aún está lejos de los éxitos de Mourinho. Conte no ha vencido en el campo internacional todavía. Y su estilo no es más bonito que el del portugués. Aunque Conte va escalando fuerte.



Lo de Diego Simeone es fantástico pues más allá de los títulos logrados (Liga Española, Copa del Rey, Europa League, dos veces finalista de Champions) tiene un mérito de pocos: haber resucitado un club, haberle devuelto la grandeza perdida, su bravura, incluso ayudarlo a recuperar su solvencia económica. Y reinstalar en el hincha la alegría, el orgullo. De ser la presa preferida de todos lo convirtió en el equipo más temido para enfrentar. Es su obra monumental en el Atlético de Madrid que perdurará siempre. Además, pese a su juventud, Cholo ya había sido campeón en Argentina con Estudiantes y River.



En ese primer pelotón que enunciamos resalta la figura del portugués Leonardo Jardim, quien ha modelado el Mónaco juvenil y ultragoleador que es la revelación de Europa. Ya está en la agenda de los clubes más poderosos del mundo, acaso de selecciones fuertes. Lo notable es que la única estrella que presenta su currículum es un título de Segunda División de Portugal con el Beira Mar. Pero juega tanto este Mónaco suyo que obliga a preguntarse ¿quién es este tipo…?



Entre los 50 elegidos hay 9 italianos (aunque figura Trappatoni, de 78 años, que lleva tiempo sin club, y alguno como Gian Piero Gasperini, que no ganó nunca un título ni merece alguna ponderación especial). Luego hay 7 argentinos, 6 franceses, 6 españoles, 4 alemanes, 4 portugueses, 3 holandeses, 2 brasileños y finalmente un sueco, un suizo, un islandés, un austríaco, un galés, un inglés, un rumano, un uruguayo y un chileno.



No se tuvo en cuenta a Pékerman, de altos méritos como seleccionador, tampoco a Eduardo Berizzo, de brillante trabajo en Chile y ahora en el Celta de Vigo. Incluso Ramón Díaz, con un palmarés colmado de logros, pudo haber tenido un lugar: acaba de ser campeón en Arabia Saudita. Sí entraron sus compatriotas Simeone (3º), Pochettino (12º), Sampaoli (14º), Bielsa (16º), Gallardo (33º), Pizzi (49º) y La Volpe (50º). Argentina es el país con más técnicos exportados en todo el mundo, hay decenas en toda América y también en España, Inglaterra, Asia y África. No es nuevo, hace décadas Renato Cesarini, Luis Carniglia, Helenio Herrera, Alfredo Di Stefano, Juan Carlos Lorenzo y una docena más fueron conductores exitosos en Italia, Francia y España. Otro profesional argentino en ascenso es Matías Almeyda (Chivas de Guadalajara). Y dos con altos méritos, Ricardo Gareca (Perú) y Gustavo Costas (Santa Fe).



Sin restar méritos a nadie ni cuestionar un trabajo bien hecho (salvo eso de Gasperini, bastante insólito), creemos que debió estar Reinaldo Rueda, cuya trayectoria es impecable, y no sólo por el título de América logrado con Nacional, sino por clasificar a dos Mundiales con las selecciones de Honduras y Ecuador (sin contar lo bien que lo hizo con la de Colombia), y por su trabajo en juveniles. La forma en que ganó Nacional la Libertadores tiene un valor adicional. Y toda su carrera está jalonada de trabajos importantes. Pero, como decimos, primó lo europeo, lo que tienen a mano y conocen más. Vale mencionar que sí están Tite (22º), Manuel Pellegrini (36º), Oscar Tabárez (40º) y Felipao Scolari (41º).



Dos casos resaltantes son el del jovencísimo alemán Julian Nagelsmann (29º), aún sin coronaciones, pero que con 29 años asumió en el Hoffenheim y ya logró la clasificación (por primera vez para la institución) a la Europa League, aunque aún podría entrar en Champions. Pinta para cosas grandes. El otro es el de Marcelo Gallardo (33º), que muestra perfiles para ser sensación en Europa (domina el francés pues jugó 4 años en el Mónaco y uno en el PSG). Además de su ya demostrada inteligencia y liderazgo, Gallardo es estudioso y tiene una foja impresionante: debutó como DT siendo campeón uruguayo con Nacional a los 36 años. Luego, en River, sumó la Copa Libertadores, la Suramericana, la Recopa y la Copa Argentina. Muchísimo para tener sólo 41 años. River trata de seducirlo para que se quede, pero su destino está escrito: Europa.



Hay 11 suramericanos entre los 50 principales. No deja de ser un honor. Siempre nos vieron como simple materia prima. Esto es materia gris.



Último tango…

​

JORGE BARRAZA

Para EL TIEMPO