Sin James ni Falcao… (Meluk le cuenta)

Nuestro fútbol profesional celebra su cumpleaños 70. ¡Que los vuelva a cumplir hasta el año 10.000! En medio de este festejo aparece un detalle que no es menor: James Rodríguez y Falcao García, los dos más grandes jugadores de la historia del fútbol colombiano, no hacen parte de las páginas de la Liga, como hoy se llama, y no están para apagar las velitas de la torta.

Y de una vez para salir al paso de la segura polémica, sí son los dos más grandes de todos los tiempos. Y en ese orden: primero, James y, segundo, Falcao. Y detrás de ellos van los otros próceres como Asprilla, Valderrama, Willyntong, Alfredo Arango, Jairo Arboleda, ‘Maravilla’ Gamboa, ‘Cobo’ Zuluaga o ‘Turrón’ Álvarez. Pongan cualquier otro, el que quieran. Seguro.



James fue Real Madrid, es Bayern Múnich, goleador de Mundial, el colombiano que más títulos ha ganado (¡20!)... Y Falcao fue catalogado como el mejor 9 del mundo, integró el once ideal de la Fifa, la ‘Selección del Mundo’, en la que fue la única megaestrella que no jugaba ni en el Real Madrid ni en el Barça; es el máximo goleador nuestro en Europa...



Ahora vuelvo al tema: que James haya jugado apenas 2 partidos con Envigado a los 14 años y que Falcao no hubiera estado ni un segundo en la A es la demostración de lo que es el fútbol local: ¡exportador de futbolistas! Y eso no es para arrancarse los pelos. Argentina no vio ni amarrarse los guayos a Lionel Messi, que a los 13 años fue al Barcelona.



En el último informe mundial de transferencias de la Fifa, con corte en diciembre del 2017 y publicado el pasado marzo, Colombia aparece como el noveno país en exportar futbolistas (352). El líder absoluto es Brasil (821) y el segundo, atérrense, Inglaterra (767).



En Suramérica, la fuente más grande de pie de obra de esta gigantesca multinacional deportiva, Colombia fue la tercera mina de talentos. ¡Superó a Uruguay! Una de cada cinco transacciones en el mundo involucró a un jugador brasileño o argentino o colombiano.



Y, ojo: según el informe, las transferencias desde Colombia aumentaron casi el 10 por ciento (9,7), generaron un gasto total de 309,5 millones de dólares y dejaron una ganancia de 64,7 millones de dólares. Con esa plata (que es la que aspira a tener la Dimayor al año por los posibles suscriptores del canal prémiun de TV que quieren montar) se supone que deberíamos tener una superliga, y, pues, no...



Cada vez hay menos goles y menos gente en las tribunas, pero más billete. Es inevitable pensar que todo ese dinero no entra a los equipos porque los jugadores son de particulares, así eso esté prohibido por la Fifa.



El comienzo del fútbol colombiano y sus primeros 50 años se marcaron por importar futbolistas en contenedores. Ahora, en su 70.º aniversario, es una potencia exportadora que ofrece jugadores buenos, bonitos y baratos, a tal punto que sus dos más grandes futbolistas de todos los tiempos, James y Falcao, no están en ella para soplar las velitas...



Meluk le cuenta…



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

En Twitter: @MelukLecuenta