Meluk le cuenta... (Sancocho)

Selección I. Abel por Barrios, James por Cardona y Teo por Chará para enfrentar mañana a Brasil. De resto, los mismos. Así alinearía a la Selección Colombia. Hay que tener a los más experimentados, a los más probados, a los de más confianza. Ponerse a inventar contra Brasil no es el mejor consejo. Si hay prisa por llegar a Rusia, toca ir despacio: pedir ataque pleno y un solo volante de marca no es valentía, es irresponsabilidad.



Selección II. Así como el jueves pasado los venezolanos rompieron la piñata al empatar 0-0 con Colombia, es claro, obvio y evidente que el favorito lógico ahora es Brasil y que Colombia ‘está de Venezuela’ por el presente, la historia, el peso y los pesos de las nóminas, los escalafones, el nivel de juego, ¡por todo! La esperanza es que se repita lo de San Cristóbal y que el pez chico muerda al grande. La apuesta lógica es por Brasil, pero como dice mi papá: “Si en la polla van contra la Selección y ganan, a esa plata le cabe extinción de dominio”.



Osorio I. Juan Carlos Osorio clasificó a México al Mundial. Bien por él, que tiene hoy el cargo más importante para un técnico colombiano. Su competencia no se discute. Algunos de sus métodos, sí. Pero hay unos ‘periodistas-hinchas’ de Nacional, Caldas y Millos, equipos que dirigió, que están que hablan con el nuncio apostólico y la Canciller para que Osorio esté al lado del Papa y reciba un homenaje nacional. Osorio hizo lo que tenía que hacer con la mayor potencia de la Concacaf. Que México vaya a Rusia no es noticia. Es un registro. México ha ido a 15 mundiales y es la selección con más participaciones tras Brasil, Alemania, Italia y Argentina.



Osorio II. El buen entrenador, además, es el sexto DT colombiano en ir a mundiales. Parece que llegará. Maturana (Colombia), Gómez (Colombia y Ecuador), Suárez (Ecuador y Honduras), Rueda (Honduras y Ecuador) y Pinto (Costa Rica) ya lo hicieron y sin dirigir una potencia. Bien por Osorio, pero proporción.



América I. Hernán Torres se fue del América y lo dejó en el descenso directo. Tiene dos logros indiscutibles: el único título de Millos en casi 29 años y el ascenso del América, pero peca por su carácter. Que no le pase como a tantos que confunden personalidad con malos modos. Un líder no es tirano.



América II. Para hinchas básicos: no hay ningún ‘complot’ contra el América ‘dizque’ para salvar la TV de la B. El gran negocio para el dueño del América y para la TV es la A. ¡Da más plata! Fin del mito. Por hinchas (clientes), mercadeo, taquillas, mediciones de audiencia de TV y más ahora con la idea de un canal ‘pague por ver’, el negocio para todos es América en la A. Ahora les toca a los jugadores que ya que salieron del DT. Perdón: ¡ya que salió el DT! Es que el que tiene boca se equivoca...



