Meluk le cuenta... (A James hay que traerlo)

Mañana se cumplen las tres semanas de baja que, según el Bayern Múnich, tendría James Rodríguez por una lesión muscular: desgarro grado uno en el isquiotibial de la pierna derecha (atrás del muslo). Esa es la versión oficial, pues corre otra de prensa seria (El Alargue, de Caracol Radio) que afirma que su lesión es en el soleo (pantorrilla) y que ya estaría descartado para jugar contra Venezuela, el 31 de agosto, en el primer partido de la fecha doble de la eliminatoria del Mundial. Luego será Brasil, el 5 de septiembre, en Barranquilla.

Esta semana sale la convocatoria, y el sábado debe comenzar la concentración. Por principios, a James hay que traerlo para revisarlo y ver si alcanza a estar, al menos, contra Brasil. El Bayern informó que ya volvió a prácticas, y él puso imágenes pedaleando en una bicicleta estática.

Tengo un déjà vu. Esta novela se contó el año pasado antes del partido contra Paraguay. James, lesionado en el Real Madrid, fue traído por la Selección. Lo evaluaron y lo devolvieron de inmediato a Madrid. Por eso molieron al técnico y al médico de la Selección, pues, si estaba lesionado, para qué hacerlo cruzar el Atlántico de ida y vuelta.



En gracia de discusión, digamos que James no puede jugar contra Venezuela, dentro de 12 días. ¿No alcanza a Brasil, que será dentro de 17? Para eso, pues hay que traerlo y evaluarlo. A no ser que el propio James diga que no puede. Repito y resalto eso: a no ser que el propio James diga que no puede.



El año pasado, el técnico Pékerman justificó su decisión de traerlo a pesar de la lesión. Dijo: “Él debía estar con la Selección. Es lo correcto que haya respeto para los clubes, pero yo tengo que defender a Colombia. Es la responsabilidad que tenemos al manejar la Selección”. ¡Total! El argumento se vende solo.



En mi cuenta de tuiter (@MelukLeCuenta), varios dicen que no hay que ponerle tiza al tema, que James no venga, que hay como un millón de reemplazos para él (eso se dice tan, pero tan fácil), que en el Mundial se jugó sin Falcao, que tal y Pascual...



Yo solo digo que para EL TIEMPO, James fue, por calificaciones, el mejor jugador de Colombia en la eliminatoria pasada (por encima de Ospina y Falcao, en ese orden), que fue la figura indiscutible en el ‘Mundialazo’ de Brasil y ahora repite el mejor promedio de notas del equipo. ¡Ah! Y en esta eliminatoria es el goleador de la Selección (5 tantos) y el de más asistencias (4 pases de gol). ¡De los 18 goles del equipo participó directamente en la mitad!



Digo esto y me retiro lentamente, porque a James hay que traerlo y mirarlo, más con tres semanas ya de baja, así luego toque montarlo en el primer vuelo de regreso...







Meluk le cuenta…



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

En Twitter: @MelukLeCuenta