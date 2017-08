Meluk le cuenta... (¡Histórico de verdad!)

Hay palabras que de tanto repetirse parece que perdieran su significado, que fueran huecas de sentido, que sobrevuelan livianas de valor.



Pero así se reitere una y otra vez, no hay otra palabra más exacta, más precisa, más justa para el enorme título mundial de Éider Arévalo en los 20 kilometros marcha, ayer en Londres, que ‘histórico’.

Simple: su oro y él ya son dignos de pasar a la historia del deporte colombiano.

Y esta victoria mundialista lo deja desde ya en el primer lugar de los candidatos al ‘Deportista del año’ en lo que va del 2017, incluso sobre el ciclista Rigoberto Urán y su subtítulo en el Tour de Francia y, obviamente, de la plata de Caterine Ibargüen en el salto triple de estos mismos mundiales de atletismo.



Así es la vida. Así es el deporte. Hace apenas tres semanas escribí en esta misma columna que Urán iba siendo el ‘Deportista del año’ y que “sería bien complicado superarlo”.



Pues bien, ayer lo superó el marchista bogotano de 24 años y criado en Pitalito, Huila, con un título mayúsculo. Es un logro excepcional, porque los 20 kilometros de la marcha es una de las pruebas grandes del repertorio del atletismo y está considerada como una de las de mayor grado de complejidad técnica y de fondo físico. ¡Es un orazo, un orote –así como lo leen– con un remate letal en los últimos 800 metros en los que zafó a sus rivales más duros!



Para completar razones técnicas, el tiempo de Arévalo fue bueno: 1 hora 18 minutos 53 segundos. Nunca antes había bajado de 1 hora y 19 minutos y esta marca personal es, además, nuevo registro nacional; aunque aún está lejos del récord mundial de 1 hora 17 minutos y 21 segundos del legendario Jéfferson Pérez, miembro de lujo del Olimpo latinoamericano del atletismo.



Hoy, Éider es el primer candidato a ‘Deportista del año’, pero el debate está abierto.

Un detalle que no es menor. ¿Sabían que este es el segundo campeón mundial colombiano de los 20 kilómetros marcha? El primero fue Luis Fernando López, que ayer marchó por última vez, en los 50 kilómetros del Mundial y se retiró en el kilómetro 42 de la carrera.



Su título corresponde al Mundial de Daegu (Corea del Sur) del 2011. En la prueba terminó de tercero. Subió al podio y reclamó el bronce. El año pasado, en medio del escándalo de dopaje sistemático del atletismo ruso, Valeri Borchin y Vladimir Kanaikin fueron descalificados y el título y el oro pasaron merecidamente al pastuso.



Por eso López, que quedó en la lista de preseleccionados, no fue el escogido del 2011 de este diario. EL TIEMPO nombró aquella vez al futbolista Radamel Falcao García, segundo goleador mundial de ese año con el Porto y el Atlético de Madrid, según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol y solo superado por Lionel Messi.



Fue tricampeón con el Porto, el mayor goleador de la Liga de Europa y elegido como el mejor jugador de esa final... Esa campaña hizo que fuera parte del ‘Equipo Ideal’ de la Fifa.



¿Quién puede arrebatarle a Éider el galardón de este año? En el debate, obvio, aparece Urán que, además de su subtítulo en el Tour, hace parte de la Selección Colombia que disputará los mundiales de ciclismo, el próximo septiembre, en Noruega.



Urán puede dar el golpe en la ruta en incluso en la contrarreloj. Fernando Gaviria también puede pelear el oro de la ruta, aunque no corre desde el pasado 4 de junio –hace dos meses y medio mal contados– en parte porque fue operado en la pantorrilla izquierda. Y ojo: recuerden que Sergio Luis Henao iba muy en serio el oro en los Olímpicos de Río de Janeiro 2016 hasta que se cayó en una curva.



Queda el remate de la eliminatoria del Mundial de Rusia y, de arranque, no parece que ninguno de los futbolistas de la Selección (que va de segunda) vaya a meterse en la pelea. Pero, pues, ¿quién quita otro 5-0 en otro 5 de septiembre esta vez a Brasil...(¡Jeje!)?



Hoy, Éider Arévalo marcha más que todos en la elección del ‘Deportista del año’. Su oro es inmenso y, con todo el peso de la palabra y de cada una de sus letras, ¡histórico de verdad!





Meluk le cuenta…



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

En Twitter: @MelukLeCuenta