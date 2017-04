Meluk le cuenta… (¡Sí, son hinchas totales!)

No es arribismo ni esnobismo futbolero. Ni una moda porque es lo chic o lo que da caché. Seguro que no lo es.

Insisto en que en este mundo superconectado en el que basta con hacer un clic para tener todo en la pantalla, es más que válido, entendible y legítimo que en cualquier parte del planeta haya hinchas de cualquier equipo del mundo y más del Real Madrid y el Barcelona, los dos colosos de España, los rivales más grandes de su Liga y gigantes de Europa, los que se han repartido los últimos balones de oro, los que han colonizado los últimos equipos ideales de la Fifa, los que tienen mayor exposición mediática, los que alinean a los mejores jugadores del mundo.



Esa carreta de que solo se es hincha del equipo de la tierra es simplemente eso: carreta. ¡Y anacrónica! Una mirada al ombligo parroquial de hace medio siglo, como si aún quisiéramos alumbrarnos a luz de vela y creyéramos que el sol gira alrededor de la Tierra.



Cuando yo era niño (tengo 48 años), mi papá me llevaba al estadio cada 15 días cuando jugaba el equipo del que me hizo hincha. Cuando no podíamos ir, ver los goles en un noticiero no era usual. Y oíamos las transmisiones radiales en los juegos fuera de la ciudad en las que lo único claro es que siempre perdía con un gol al minuto 38 del segundo tiempo y, como decían siempre los narradores, por un error arbitral.



Hoy se pueden ver todos los partidos de los más grandes clubes del mundo en todas sus competencias, de local y de visitante... Y no solo eso: los vemos entrenando, hablando en ruedas de prensa que se siguen en directo desde un celular con solo deslizar la yema del pulgar, nos subimos con los jugadores al bus y nos bajamos con ellos en el estadio y entramos al camerino y casi tocamos sus camisetas y sus guayos.



Este domingo serán 650 millones de televidentes en 185 países los que, se estima, verán el juego; y muchos en imágenes de alta definición. Y con padres, tíos y primos se reunirán amigos y familias a ver el partido y a hacer fuerza por unos y otros. Como hinchas legítimos y totales que son del fútbol globalizado.



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

En Twitter: @MelukLeCuenta