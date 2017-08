Meluk le cuenta... (Si no le ganan al último...)

Más allá de todas las hipótesis personales, más allá de que Pékerman ponga a los que ponga, más allá de que James juegue o no juegue, más allá de que el acuerdo no era acuerdo, más allá del comunicado del Bayern Múnich, más allá de que Venezuela fue finalista del Mundial juvenil y un tercio de los convocados son los ‘pelaos’ de ese equipo, más allá de las realidades políticas y sociales al otro lado de la frontera, más allá de que al equipo le tocó llegar en bus a San Cristóbal, más allá de que si serán tres volantes y un delantero o dos mediocampistas y dos atacantes, más allá de que llueva o haga sol, más allá de todo, Colombia no tiene excusa: debe ganarle este jueves a Venezuela, así sea sufriendo.

La victoria es urgente para asegurar en buena medida la clasificación de la eliminatoria. Estos son los tres puntos que se deben tener del doblete de partidos que se completan el martes contra Brasil, en Barranquilla).



Dejémonos de tonterías y de bobadas, dejémonos de cobardías y actitudes pusilánimes: si Colombia, la segunda de la eliminatoria, no le gana a la última de la tabla, pues...



Claro que el partido de este jueves es vital y claro que hay que jugar primero, y claro que hay que hacerlo con seriedad y claro que hay que hacerlo con equilibrio entre la defensa y el ataque, y claro que Venezuela lo jugará con alma a vencer o morir... ¡Y es claro que toca ganarlo!



Vamos a los números. De ganar, Colombia llegará a 27 puntos, la cifra hipotética base de clasificación. Igual quedará a dos de los 29, puntaje ‘mágico’ de clasificación directa (cuarto puesto) en este momento de la competencia.



Además, la diferencia que Colombia tiene con el quinto puesto, el de la repesca (hoy Argentina) es apenas de dos puntos. Así las cosas, el juego es clave por arriba y por abajo.



No puede haber ‘fue que, que fue que”: se enfrenta Colombia, la segunda mejor visitante de la eliminatoria, contra Venezuela, la peor local de la ronda: solo ha ganado un partido en su casa y en el torneo (5-0 a Bolivia), de local, empató dos veces (se destaca el 2-2 contra Argentina) y perdió contra Brasil, Chile, Ecuador y Paraguay.



Además, hombre por hombre y conjunto contra conjunto, Colombia pesa más que Venezuela. De acuerdo: en la eliminatoria pasada, Venezuela ganó allá 1-0. Pékerman mordió el polvo de esa derrota, como Ospina, Cuadrado, Aguilar, James, Teo y Falcao, que hoy están de nuevo en la lista. Ellos ya saben que con el solo nombre no se gana.

Ahora hablemos de fútbol. ¿Que cuál equipo me gusta para este jueves? Siempre me ha gustado la Selección con James. Así las cosas, yo lo pondría. Pero, supongamos que no estará. Aparentemente no será titular. Digamos que eso es así. De la mitad para adelante, yo jugaría con Cuadrado, Cardona, Teo y Falcao. Teo puede retroceder unos metros, y pasamos de un 2-2 a un 3-1 ofensivo del medio hacia arriba.



Pero, viendo la historia de Pékerman, hay un jugador que le ha resultado fundamental: Muriel. Así, quizás, y suponiendo, lo ponga por Teo. Muriel iría más por la banda izquierda y Cardona, así, se iría a zonas de armado en el centro. Gio Moreno está en la fila y entrenó. Chará parece ser alternativa.



Las cosas por su nombre: dejémonos de vainas, tonteras y falsos respetos por el rival. El mayor respeto en el fútbol es demostrar el poder en la cancha, es ganarle a Venezuela, al último de la eliminatoria...



Meluk le cuenta...

​

GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

En Twitter: @MelukLeCuenta