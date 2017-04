Meluk le cuenta… (Nacional)

Nacional cabalga la Liga y no lo hace al galope. ¡La trota! Así no más...



En 11 partidos –uno menos que sus descolgados rivales– ya tiene 29 puntos, un récord para esta fecha en los torneos cortos que se disputan desde el 2002. Nacional está virtualmente clasificado a los cuartos de final. El promedio histórico de puntos para el líder en estos 30 campeonatos exprés semestrales es de 22,4 puntos a la altura de la undécima jornada. ¡Hoy el puntero verdolaga supera en más de seis esa cifra!

Y este Nacional trotón, porque no encandila ni maravilla en lo que va del campeonato (¡calculen, pues!), por ahora juega casi que solo en esta tierra. Se ve muy superior. Su favoritismo de arranque lo ratifica con su escalofriante puntaje, con la mejor delantera (22 anotaciones), con la mejor defensa (solo le han anotado 4 goles) y con sus nueve triunfos y dos empates sin derrotas. Cifras demoledoras. Al segundo, el DIM, le lleva juego y medio. Al tercero ya le sacó tres partidos. Y, repito, tiene todavía un duelo pendiente, contra Junior.



Acá Nacional gana con titulares o con suplentes. Sacó su amplia ventaja con varios nuevos jugadores que todavía no se ajustan a la máquina futbolera que fue campeona de la Copa Libertadores y finalista la Copa Suramericana el año pasado.



A propósito, esas campañas lo hicieron ser el primero en el escalafón de equipos del mundo entero que publicó el jueves pasado la Federación de Historia y Estadística del Fútbol. Así salió y así se quedó. Tal cual. Resultado que escrito está para el goce de sus hinchas y la envidia de los demás. Y así haya comenzado este año sus torneos internacionales con derrotas de visitante.



El viernes, para completar, Nacional derrotó a Millos en Bogotá (0-1) en el superclásico del balompié de la casa. Le bastó un tiempo sin apretar el acelerador para crear cuatro opciones, estrellar un tiro en el palo y liquidar a un Millos que apenas tuvo tres intentos, tres llegadas, pues opciones, opciones de gol, no creó.



La materia prima para un gran equipo de fútbol son los buenos futbolistas. Luego viene el técnico con el dueño y después el resto de personas, cargos y funcionarios y factores que también tienen participación, pero menor.



Y eso se recomprobó el viernes en El Campín. Mientras Nacional es un equipo de futbolistas –¡lo básico, lo natural!–, con un cuerpo técnico serio y competente que potencia a esos jugadores y una infraestructura administrativa y deportiva envidiable para la comodidad, gusto y preparación de esos futbolistas; Millonarios, en cambio, demostró que es un equipo en el que está invertido el orden: tiene como materia prima a su DT. El entrenador, el técnico influye, pero no juega. Y este Millos que pelea en la medida de sus posibilidades, y que apoyado en nuestro emotivo torneo puede ser campeón, es más Russo que plantel. Simple.



Hace una semana, el reciente expresidente de Nacional, Juan Carlos de la Cuesta, le dijo al Carrusel Caracol que la temporada 2016 de Nacional costó ¡160.000 millones de pesos! Con esa cifra se compran 2 o 3 Millos, Américas, Juniores, Santa Fes, Calis... ¿Ven la diferencia?



Nacional con sus 29 puntos en 11 juegos no ha ganado la Liga. Cierto. El sistema del campeonato igualará a los ocho clasificados y en una llave de dos partidos, en una definición por penaltis, pues un zancudo puede matar a un búfalo. Puede pasar. Ya ha pasado. Pero el candidato ‘1A’ al título es este Nacional que no se despeina.



Nacional es el equipo más grande del fútbol colombiano y ahora, el más poderoso. Indiscutible. El primer ítem para medir la grandeza son los títulos y en eso ya pasó a Millos, que dejó de ser el más grande, pues este año cumple 30 de pesadilla y decadencia deportiva; de esa tortura de la que sus hinchas esperan salir rápidamente.



Y la única forma de hacerlo es con títulos y más títulos, pues la grandeza se logra y revalida con trofeos, y el favorito para levantar el de la Liga es este Nacional sólido que saca cuerpos de ventaja al resto y andando al trote.



Meluk le cuenta…



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

En Twitter: @MelukLeCuenta