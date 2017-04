Meluk le cuenta... (¡Trepidante e inolvidable!)

¡Trepidante e inolvidable! No hay palabras más exactas para el excitante Real Madrid-Barcelona de este domingo. ¡Oda y homenaje al fútbol puro, genuino!

Un partido que subió y bajó, que se jugó aquí y allá, que se disparó en un arco y en el otro, que tuvo bellos y épicos momentos que dejaron las gargantas roncas y el estómago con vértigo.

Gol de Casemiro y ‘acaba la Liga de España en la práctica’. Real Madrid ya gana. Sangra Messi. Marcelo le revienta la boca con un codazo. Barcelona da la voltereta: gambeta de diamante de Messi y zurdazo con enganche de 24 quilates de Rakitic. ¡Par de joyas!



Expulsan a Ramos, capitán del Madrid, por planchazo contra Messi. Si lo pesca lo rompe. Ter Stegen ataja nueve balones de gol en la puerta del Barcelona. Navas evita seis goles en el arco del Madrid.



Entra James para los últimos 10 minutos. El que nunca juega hace magia. Comienza la jugada. Luego la define con un sensacional escapismo de Houdini en las 18: ¡2-2! ¡Quedan 5 minutos sin descuento! James tiene el remate de la victoria: Ter Stegen vuelve y ataja. Las tablas parecen firmadas.



Último instante del partido imborrable. La pelota, casi en una esquina del campo del Barcelona. El Madrid, con un titán de menos en sus filas, insiste en presionar en los confines de la cancha. Imperdonable osadía. Los duendes del Barcelona sacan la pelota entre pases guiados por el conjuro del ‘toque-toque’, del ‘tiquitaca’.



Sergi Roberto, André Gómez y Jordi Alba, hechiceros menores, aparecen en un contragolpe relámpago. Marcelo no estorba. Ni les saca la lengua. Y el gran ‘Merlín’ Messi convierte el gol del triunfo en el rincón imposible: ¡2-3! ¡Y revive la lucha por la Liga!



Un juego indeleble también por sus discusiones: Umtiti le pegó a Cristiano para penalti y fue perdonado, como lo fue Marcelo por el codazo que rompió a Messi.



También fue absuelto Casemiro por pisar a Messi y se salvó de una roja que sí le mostraron a Ramos por un planchazo a Messi... ¡Messi, Messi en las jugadas claves y por todas partes...! Reventó sus fuegos artificiales tras noches sin luna ni estrellas. Mientras, en el duelo de megacracs, Cristiano no pudo prender su mecha. Fue pólvora mojada.



Este torbellino de fútbol, este vértigo de ataques y contrataques, estos cinco goles y los al menos 15 evitados son el paño con el que el Real Madrid y el Barcelona brillaron el letrero dorado del ‘Clásico Mundial’ que ellos han creado.



La Liga española aún no tiene propietario, pero el fútbol se adueñó otra vez de todos nosotros, pues con este partido mordimos de nuevo la manzana envenenada de esta pasión.



Meluk le cuenta...



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

​En Twitter:@MelukLeCuenta