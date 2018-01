Meluk le cuenta... (El arbitraje no puede ser inferior al reto)

Llegan técnicos, se contratan refuerzos y hay inversiones millonarias para la nueva Liga de fútbol que comienza el próximo viernes. ¿Y los árbitros?



Uno de los puntos de debate permanente en la pasada temporada fue el nivel del arbitraje colombiano. Incluso las críticas y señalamientos contra la Comisión Arbitral, presidida por Jorge Enrique Vélez, y su comisión técnica a cargo de los instructores Ímer Machado y Luis Fernando Avendaño, sobrepasaron los silbatazos desafinados que se dieron en las canchas e incluso se enmarcaron en la campaña política del balón: recuerden que este 2018 también es año electoral en el fútbol.

Curioso, al menos, pues resulta que la Fifa le dio a Colombia el primer puesto en el escalafón de capacitaciones arbitrales en Suramérica.

A pesar de eso, hubo reclamos, espasmos y cuasi infartos provocados por algunos errores muy groseros de los árbitros y sus asistentes.



Si los equipos andan de pretemporada, los jueces también están en eso y no solo pitando en amistosos: presentaron sus pruebas. Esta vez, según contó Vélez, los exámenes fueron “más intensos en lo analítico, pues se puso más énfasis en lo teórico y la interpretación”. Claro que hubo pruebas físicas, pero pesaba más lo otro.

Nueve no aprobaron. Solo uno no pasó las pruebas físicas y cinco centrales no aprobaron los exámenes teóricos, entre ellos Hárold Perilla, quien desde hace meses asegura ser víctima de una persecución por parte de la comisión técnica arbitral que, según dice, recibe órdenes directas de Óscar Julián Ruiz, actual miembro de la comisión arbitral de la Confederación Suramericana. Sus fuertes reclamos comenzaron el año pasado cuando perdió la escarapela Fifa. Sus acusaciones fueron rechazadas en su momento por los señalados que se remitieron al resultado de sus calificaciones.



Los mejores árbitros del año pasado para la comisión arbitral fueron Gustavo Murillo y Wílmar Roldan y las grandes revelaciones, Bismark Santiago y Leonard Mosquera. Los otros destacados fueron Jhon Hinestroza, Alexánder Ospina, Mario Herrera y Carlos Betancur. Para EL TIEMPO, los de mejor promedio según nuestras calificaciones fueron Murillo y Mosquera.



Vengo con el cuento de que este año puede ser el de empezar a dar el salto de calidad en la Liga y los árbitros y su estructura tienen una enorme responsabilidad en eso, y no es válido excusarse en que si hay errores en España, Inglaterra, Italia y Alemania (incluso en esta con asistente de video), pues...



Hay técnicos, refuerzos e inversión, y los árbitros no pueden ser inferiores al reto. Ojalá no terminen siendo bandera y parte en la campaña electoral, como otras veces ya lo han sido.









