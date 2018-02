Meluk le cuenta... (Álvaro González Alzate es la ficha clave)

Álvaro González Alzate es la pieza que falta para armar el rompecabezas de las elecciones en la Federación Colombiana de Fútbol (Colfútbol). Él, ¡presidente de la Difútbol desde hace 28 años largos!, es un viejo zorro con de más de 50 años de actividad en el balompié local.

Y, como lo hizo muchas veces, elegirá otra vez al presidente de la federación: si Ramón Jesurún desea seguir en el sillón presidencial de Colfútbol, o si Jorge Perdomo, el presidente de la Dimayor, y César Pastrana, el de Santa Fe, quieren moverle la butaca para acomodarse en ese asiento, tendrán que contar sí o sí con el voto de González, que tiene otra vez agarrado el sartén por el mango. Así de simple, así de claro.



Antes de seguir, es necesario hacer un ‘cursillo mínimo electoral’. Miren:

1. La federación está compuesta por la Dimayor, la rama profesional integrada por los 36 equipos de la A y la B; y la Difútbol, la rama aficionada conformada por 34 ligas departamentales (con la de Bogotá).



2. Equipos y ligas constituyen la asamblea general y eligen por cociente a cinco de los siete miembros del comité ejecutivo. Los otros dos son, por estatutos, los presidentes de la Dimayor y la Difútbol, hoy Perdomo y González, que además son los vicepresidentes de la entidad.



3. Ojo con esto: los integrantes del comité ejecutivo eligen en su primera sesión ordinaria al presidente. El nuevo comité ejecutivo se posesionará el próximo agosto.

Ya con esta ‘elección de Colfútbol para dummies’ entenderán el poder que recobra Álvaro González.



La Dimayor elegirá a final de este mes como sus representantes al comité ejecutivo a Jesurún, Pastrana y otro más (el que más suena es Ricardo Hoyos, hoy presidente del Chicó y de la misma cuerda de Pastrana). Y mantiene a Perdomo, su presidente.

La evidente división de la rama profesional entre Jesurún y la llave perdomopastranista o pastranaperdomista obliga a que el presidente sea elegido con los votos de González y los otros dos miembros que escoja la Difútbol. Según mis fuentes, González se mantiene como líder y barón electoral de la rama aficionada, seguido por la gran mayoría de las ligas.



González pondrá al presidente con sus votos, como lo hizo durante muchos años cuando era el verdadero poder detrás del poder de la federación. Hagan las cuentas: Perdomo, Pastrana y Hoyos (o el otro que pongan) son tres votos en el comité ejecutivo. Jesurún tiene el suyo. Así, los tres votos de la Difútbol decidirán la elección. Uno solo puede definir al presidente. Y algunas de mis fuentes me cuentan que la relación de González y Pastrana está tan bien o mejor que la que tuvieron cuando Pastrana estaba al frente de la Liga de Bogotá.



Unas líneas atrás dije que González recobrará su poder. Un recorderis fundamental: cuando Luis Bedoya logró la presidencia de la federación hace 12 años, marcó un hito para su momento: unió al fútbol profesional y le quitó el poder decisivo a González, que, sin embargo, esa vez intentó dividir a la Dimayor postulando para la presidencia a Hernán Yunis.



Todos sabemos que Bedoya renunció al cargo por el escándalo de corrupción en la Confederación Suramericana de Fútbol. Por eso, en su reemplazo, Jesurún llegó a la presidencia de la federación.



Pero Jesurún ahora no tiene el respaldo en la Dimayor. Obvio, eso solo se cuenta con votos. Este domingo, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO publicó que apenas tiene ocho, frente a por lo menos 20 de la llave pastranoperdomista o perdomopastranista.

Y lo digo así porque en un comienzo se contaba con que Perdomo quería la presidencia de Colfútbol y Pastrana lo reemplazaría en la Dimayor.



Pero, con ese capital electoral, César Pastrana tiene el peso para ser candidato real y con seria opción a la presidencia de Colfútbol.



Con esta división de la Dimayor, Álvaro González Alzate volverá inevitablemente a poner al presidente de la federación. Él no tiene la pieza que hace falta. ¡Él es la ficha clave!







Gabriel Meluk

Editor de Deportes

En Twitter: @MelukLeCuenta