Meluk le cuenta... (La elección más fácil en años...)

–Muchachos, ¿y entonces quién es el deportista del año?, pregunté sin aviso previo a mis compañeros de la sección de Deportes en plena redacción.



Todos, en coro y sin dudar, como si se hubieran puesto de acuerdo, dijeron Éider Arévalo. Este año estaba fácil: el título mundial del marchista bogotano en los 20 kilómetros fue de muy lejos –a más de 20 kilómetros de distancia– el logró más importante del deporte colombiano en este 2017 que está por terminar.

El atletismo es la madre de todas las disciplinas y la marcha no es una modalidad menor. En las pruebas de fondo es de las más exigentes. Éider puso un punto muy alto.



Para ser el deportista del año hay que ganar. Apenas obvio. No había posibilidad de equivocarse.



–¿Y el segundo lugar...?, repregunté de inmediato. Y otra vez todos mis compañeros en coro y sin dudarlo, como si se hubieran puesto de acuerdo, dijeron Rigoberto Urán, el subcampeón del Tour de Francia. El peso del Tour como la máxima carrera de ciclismo de ruta es indiscutible y ‘Rigo’ con su etapa ganada y su sensacional carrera también lo es. No hubo necesidad ni de meternos a una sala de reuniones...



Los criterios de selección para EL TIEMPO son el peso del resultado (ganar o no ganar) y la competencia (Mundial de Atletismo o Tour de Francia); el peso de la disciplina y la repercusión nacional e internacional. Seguramente hay más factores que alimentan el debate complejo y apasionante, pero esos son los determinantes para nosotros.

Cuando se sopesó esta selección y orden con el director del periódico, Roberto Pombo, y el subdirector de información, Andrés Mompotes, este último insistió además en la resonancia mediática de Rigo a lo largo del año. Válido: porque además de su importantísimo subtítulo en el Tour, Urán fue noticia por su “¿yo que voy a saber güevón...?”, por su motilado “nea”, por su buena onda en las redes, por bailar Adonai descamisado con casco vikingo, por su buen humor y repetir en cada frase sus “mijitos, mijitos” hasta cuando bromeó como si fuera el Presidente de la República en el atril del mandatario en la Casa de Nariño. Rigo fue el personaje del año del deporte en Colombia. Pero no ganó. Éider, sí. Y por eso, Éider es el deportista del año. Ese fue el criterio que se impuso.



Por ese mismo principio (y ahora sí con discusión entre los periodistas de la redacción de Deportes) se resolvió el tercer lugar de este podio para el pesista Francisco Mosquera, que se coronó campeón mundial, por sobre el subcampeonato mundial de Caterine Ibargüen en el salto triple. La polémica terminó cuando recordamos la frase dicha por la propia Caterine al recibir su medalla de plata: “El segundo es el primer perdedor”. Punto final.



Así, pues, EL TIEMPO, el primer diario del país, el más influyente y el de mayor circulación, reconoce con estas páginas a Éider Arévalo como el deportista colombiano del año 2017, y a Rigoberto Urán y a Francisco Mosquera en el segundo y tercer lugar.



¡Felicitaciones, señores!



Meluk le cuenta…





Gabriel Meluk

Editor de Deportes

En Twitter: @MelukLeCuenta