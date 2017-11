Meluk le cuenta... (Hincha del CTI)

‘Pacho’ Maturana habló de ‘payola’ (sobornos y coimas) en Manizales al anunciar su despido del Once Caldas. Allá habían denunciado a un DT que cobraba para hacer alineaciones, y otro entrenador había sido compinche de la ‘barcrim’ (barra criminal) de esa ciudad. Ahora acusan a sus jugadores de “venderse por 700 millones”. Mucho ruido.

No es un tema menor. No es una calentura. No es para la colombianada tradicional de meter la cabeza en la tierra como el avestruz. No es posible que, como suele pasar, se levante el tapete y se esconda la basura de un escobazo. No se puede permitir que el gato le eche tierrita a la porquería.

hacen una campaña horrible todo el año por no jugarle a un técnico y vienen a jugarse la vida contra nosotros por 700 millones, pero así es esto FACEBOOK

TWITTER

“Está la cochinada de futbol: se venden los jugadores; hacen una campaña horrible todo el año por no jugarle a un técnico y vienen a jugarse la vida contra nosotros por 700 millones, pero así es esto”, dijo Carlos Ibargüen, jugador del Cortuluá, apenas terminó el partido contra el Caldas que definió la pérdida de categoría de su equipo al perder 2-1. Gravísima acusación.



Aplaudo que el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) vaya a investigar la muy delicada denuncia, como me lo afirmaron fuentes cercanas a la Dimayor; acusación que no solo implica a los jugadores del eliminado Caldas que celebraron su gol del triunfo en el último minuto como si fuera la final del Mundial.



Óscar Ignacio Martán, mandamás del Cortuluá, salió en falso para tratar de desviar la atención: culpó de “amarillista” al periodista de Win Sports por “preguntarle en caliente” al futbolista. ¡Faltaba más! La pregunta era un lugar común sobre la tristeza de irse a la B. Ibargüen solito, al final de una respuesta que también venía llena de lugares comunes, soltó la bomba. No se aguantó. En caliente se dicen cosas serias, como cuando en la calentura del triunfo del No en el plebiscito el gerente de esa campaña contó lo que contó.



Es claro que aquí está prohibido dar y recibir para ganar y para perder. Fin al argumento cómplice de que no es lo mismo incentivar que desanimar.



Si se comprueba la acusación, los 14 jugadores del Caldas que pisaron la cancha (y quién sabe si los demás inscritos en planilla) se exponen a una sanción de dos años sin entrar a una cancha. ¡Si recibieron los 700 millones, que así sea! Si se comprueba que quien ofreció es del mundo del fútbol, pues también pagará esos dos años. Y si se comprueba que Ibargüen miente, pues que asuma su castigo y se le abra un proceso por calumnia.



Esto es gravísimo y me aterra que pase de agache. Por eso hoy soy hincha furibundo del CTI.







GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

En Twitter: @MelukLeCuenta