Galán será el elegido… (Opinión)

Hay algo molesto cuando se arma un rompecabezas, y es no encontrar esa ficha para completarlo luego de una larga jornada dedicándole gran tiempo para armarlo. Esa molestia la ha tenido Pablo González, capitán del equipo colombiano de Copa Davis, para confeccionar la nómina que enfrentará dentro de 15 días a Croacia en el repechaje del Grupo Mundial. Así él repita una y otra vez el discurso de contar con una amplía baraja de posibilidades, la decisión era como armar un cubo de Rubik.

A un día de que se dé la lista, EL TIEMPO conoció extraoficialmente que la novedad, la sorpresa y en donde se es sensato es en la segunda raqueta: ¡Daniel Galán! Sí, el juvenil y segundo mejor colombiano en el escalafón de la ATP. De resto, Santiago Giraldo, como era lógico, será la raqueta número uno; los doblistas serán Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, quien, aunque con molestias en la espalda, ya estará más recuperado para esta serie; guardando las proporciones, se le esperó como a James en la Selección, porque el punto de dobles debería ser fijo a nuestro favor.



Lo de Galán es realista. Lleva un mes siendo el segundo mejor del país, está jugando con continuidad, no tiene problemas físicos, sabe lo que es jugar en Bogotá. Además, recurrir a su juego es combatir fuego con fuego contra Croacia: buen saque y golpear duro la pelota. Buena elección.



¿Por qué no Falla, por qué no González? En el caso del caleño, según información, sus problemas físicos lo descartaron hace días de la Davis. En el 2017 jugó nueve torneos Challengers, en dos de ellos llegó a semifinales (Nueva Caledonia y Camberra, en Australia), ambos en enero; de resto, no pasó de octavos. Participó en los ATP 250 de Quito (octavos de final) y Ginebra (Suiza) –primera ronda de clasificación–. Su experiencia es grande, pero su nivel no es el necesario para combatir por un objetivo tan grande como la Copa Davis.



Y González, pues jugó 10 challengers, y haber llegado a cuartos de final en Medellín fue su mejor resultado. En torneos de mayor envergadura no pasó el cuadro de clasificación. Su nivel tampoco es bueno.



Este martes se debe confirmar este equipo, que irá por la hazaña contra Croacia. Entre tantas calamidades por nivel y lesiones, será una elección sensata.



Grand Slam



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4